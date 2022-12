Alberto Fernández celebró sus tres años de gestión: no fueron Cristina, Massa ni Wado De Pedro

Faltó Sergio Massa, que llegó, apenas terminó el acto y se reunió con el presidente en su despacho del primer piso de la Casa Rosada, en un encuentro privado al mediodía, mientras crecían las versiones de un inminente anuncio del gobierno para otorgar un bono de fin de año a trabajadores privados registrados y a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo.

Alberto Fernández en acto a 3 años de gobierno. Foto Presidencia..jpg

Tampoco asistió el ministro del Interior, Wado De Pedro, el representante más fiel a Cristina Kirchner con despacho en Balcarce 50, que si bien tenía en agenda asistir, a último momento pegó el faltazo, entre ironías, internas y un clima de incertidumbre que atraviesa la coalición de Gobierno luego del renunciamiento de Cristina Kirchner a ser candidata en 2023, luego del fallo judicial que la condenó a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos en la causa vialidad.

Algunos en la Casa Rosada interpretaron el acto como el virtual lanzamiento de Alberto Fernández como "candidato natural a la reelección", lo que no habría caído bien en el campamento cristinista y de los gobernadores del PJ que buscan otro candidato, entre ellos, y los ministros Wado De Pedro y Massa.

Reunión de Gabinete Nacional con Juan Manzur, Sergio Massa, Santiago Cafiero y Wado De Pedro, entre otros..jfif

Entre los invitados que dieron el presente se ubicaron en las sillas del jardín de la Casa Rosada, los líderes de la CGT oficialista; Héctor Daer y Carlos Acuña, pero faltó el camionero Pablo Moyano, más cercano hoy al kirchnerismo duro, aunque sí estuvo su padre, Hugo Moyano y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

De todos los gobernadores del PJ que fueron invitados, solo asistió Osvaldo Jaldo, compañero de fórmula del jefe de Gabinete, Juan Manzur, para las próximas elecciones en Tucumán.

También estuvieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Taty Almeida, y el titular de CGERA, Marcelo Fernández, además de intendentes del PJ bonaerense como Osvaldo Cáffaro (Zárate); Julio Zamora (Tigre); Andrés Watson (Florencio Varela); Leonardo Boto (Luján) y Mariel Fernández (Moreno) y Mario Secco (Ensenada).

Entre los diputados estuvieron el jefe del bloque, Germán Martínez y Jorge Casaretto, Daniel Arroyo y Carlos Selva.

La notable ausencia de representantes del kirchenrismo puro, desde Wado De Pedro, pasando por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner marcó un fuerte distanciamiento del presidente con la vice, pese al mensaje conciliador de Alberto Fernández, pero en clave electoral, intentó posicionarse como el líder democrático, respondiendo a las críticas internas.

El mensaje de Alberto Fernández en tono electoral: ¿Será candidato o candidata en 2023?

Alberto Fernández encabezó un acto a 3 años de gestión. Hizo un balance y lanzó su virtual candidatura a la reelección. Foto Presidencia..JPG

En un discurso que se extendió por casi media hora, Alberto Fernández prometió que se va a poner al frente de la campaña y del partido justicialista, en el Frente de Todos:

"Les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión para que, en diciembre de 2023, el Presidente o Presidenta que asuma sea uno de nosotros", dijo Alberto Fernández en un encendido discurso de tono electoral, en el que se defendió de los que lo critican internamente de no ser "líder" y de ser un presidente "timorato" porque "no golpea la mesa".

En su discurso, el Presidente hizo un repaso de los logros de sus tres años de gestión que se cumplieron el pasado sábado 10, dijo que es "un día para la reflexión colectiva" y recordó que cuando Cristina Kirchner le "propuso que fuera candidato nunca" pensó los hechos que ocurrirían después como la pandemia y la guerra en Ucrania.

Alberto Fernández a 3 años de Gestión. Foto Presidencia..jpg

"Hemos atravesado tormentas de las peores y hemos podido superarlas", destacó el mandatario, quien asimismo destacó que su gestión ha "hecho mucho" por el país y afirmó que "es hora de que pongamos en valor esos logros y no nos confundan".

"No voy a permitir que, otra vez, los que han entregado el país y lo han puesto de rodillas, vuelvan a hacerse cargo de una Argentina que le sirva a pocos", dijo el mandatario en otro tramo del discurso en el que apuntó contra la opositora Juntos por el Cambio, a la que le reclamó diálogo político para que no sigan paralizados los proyectos del gobierno en el Congreso.