Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad: "Pichetto es un discriminador serial"

La ex funcionaria del gobierno, en diálogo con radio Rivadavia, afirmó que el ex senador nacional "es parte de estas nuevas derechas a las que les sirve enfrentarse a una agenda de mayorías".

Gómez Alcorta defendió la existencia de la cartera y afirmó que "es fundamental", aunque aclaró que "es imposible que un Ministerio pueda modificar un sistema que hace 7 mil años rige", en alusión al machismo.

En ese sentido, destacó que se logró bajar la tasa de femicidios un 13%, logro al que definió como "histórico".

El cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Ayelén Mazzina

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto aseguró este lunes que no se arrepiente de sus polémicos dichos contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, luego de que afirmara que la cartera gubernamental estaba en "manos de una chica que es lesbiana y que podrían haber puesto a una mujer”.

"No me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie. Me hago cargo de lo que digo. Además nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", se excusó el referente de Juntos por el Cambio, al tiempo que calificó al ministerio de conduce Mazzina "de minorías".

Pichetto precisó que sus cuestionamientos contra la funcionaria se dieron por el "silencio" del organismo, en el marco del Lucio Dupuy.

"Una palabra de piedad, el Ministerio de género y diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerta de la mujer policía, pero claro, como es cana no hablan de eso para que no altere la visión ideológica", ironizó en diálogo con Radio Rivadavia.