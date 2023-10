En el tramo final de la campaña, Massa y Milei apuestan a nombres fuertes para sumar a Economía

En el caso de Lavagna, Massa dijo este domingo en el programa de Mirtha Legrand que “va a tener mucho que ver en mi gobierno”. No sería ministro, porque el exministro no quiere participar de la gestión. Pero podría tener un lugar destacado como consejero del Gobierno. El rol de ministro podría ser para su hijo, Marco, actual director del Indec, o Leo Madcur, jefe de asesores de Massa: ambos son del viejo equipo de Lavagna.

“En realidad Massa va a seguir muy cerca de Economía y seguirá siendo el ministro real, y alguien de su confianza será el ministro”, señaló a A24.com un funcionario del entorno del candidato.

Tras mencionar a Melconian, Bullrich anunció a Fernán Quiros

Fernán Quirós.jpg Fernán Quirós explicó que ningún país aplicó más de cuatro dosis de coronavirus (Foto: Gobierno de la Ciudad).

En tanto, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció hace 40 días que Carlos Melconian será su ministro de Economía en caso de llegar a la Presidencia. Y ayer en su cierre de campaña en CABA confirmó que Fernán Quiros podría ser su ministro de Salud.

Por otra parte, este sábado Bullrich designó a Horacio Rodríguez Larreta como su eventual el jefe de Gabinete, y se sabe que Federico Pinedo será su canciller; Ricardo López Murphy su ministro de Defensa y Seguridad; Dante Sica, el de Trabajo, y tal vez Joaquín De la Torre de Desarrollo Social.

Durante el acto de cierre de campaña porteño en Barrancas de Belgrano, Patricia Bullrich dedicó su discurso a prometer terminar con las "mafias" del peronismo y a señalar que las propuestas económicas de Milei son inviables, así como la liberación del mercado de armas y de órganos humanos, que favorecerían al crimen organizado.

Nielsen no confirma ni desmiente que pueda ser convocado por Milei

Consultados por A24.com, allegados a Nielsen no confirmaron ni desmintieron la posible designación, pero señalaron que en todo caso eso lo tiene que anunciar Milei y subrayaron que desconocen la información, si bien admiten que existe una antigua relación de amistad entre ambos.

Telam, Buenos Aires, 21 de agosto de 2019: Los referentes de la línea económica del Frente para Todos, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, ingresan minutos antes de las 16 al Palacio de Hacienda para reunirse con el ministro Hernán Lacunza. Foto: Osvaldo

En la actualidad, Nielsen es embajador en Arabia Saudita, Yemen y Baréin, designado por el presidente Alberto Fernández, que previamente lo había nombrado como presidente de YPF, cargo del cual tuvo que renunciar por diferencias con La Cámpora, Máximo Kirchner y Cristina Kirchner que colocaron allí al santacruceño Pablo González.

Como particularidad, Nielsen fue secretario de Finanzas en la gestión de Roberto Lavagna como ministro de Economía, primero del presidente Eduardo Duhalde y luego de Néstor Kirchner. Como tal, negoció dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el canje de la deuda de 2005.

También fue candidato a jefe de Gobierno por el massismo en 2015, aunque no superó las PASO.

Un amigo de Milei hace más de diez años

Nielsen es bien visto por los mercados internacionales, pero su actuación pública fue durante el peronismo. Paradójicamente, trabajó junto a Lavagna, el mismo que ahora Massa dice que “tendrá mucho que ver” en su gestión.

Además, Nielsen es el suegro de Leo Madcur, jefe de asesores de Massa y otro de los nombres que podría crecer en caso de que el actual ministro asuma en la Casa Rosada. Por ahora, Nielsen se concentra en su gestión como embajador y en las negociaciones petroleras con Arabia, Yemen y Barein. Algunos dicen que preferiría volver a presidir YPF y que hace más de diez años es amigo de Mieli.

En el entorno de Nielsen relativizaron la versión, pero no la negaron. “El dato no es real, en todo caso el que tendría que pronunciarse en eso es Milei, cosa que no hace. Son especulaciones. Hay que tener en cuenta que hace dos años que Nielsen está en Arabia dedicado al mercado mundial de petróleo. Milei es amigo desde hace más de diez años”, dijo un allegado al embajador.

Sturzenegger, el funcionario golpeado de Macri al que Milei defendió

Sobre la posibilidad de que Milei designe a Sturzenegger al frente del Palacio de Hacienda, una fuente del entorno de Milei señaló que “ojalá lo pueda convencer”, porque el ex presidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri aún se siente parte de Juntos por el Cambio y así se lo transmitió al candidato presidencial libertario.

Federico Sturzenegger – Télam

La amistad entre Milei y Sturzenegger se fortaleció cuando el primero lo defendió públicamente en los medios en junio 2018 tras su renuncia al Banco Central como producto de una embestida del ex jefe de gabinete Marcos Peña.

El 28 de diciembre de 2017, Marcos Peña había anunciado junto a los entonces ministros de Economía, Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo, el cambio en la meta de inflación del Banco Central de 10% y la llegó a 15. Ello se interpretó como un avance contra la independencia del Central y terminó desgastando a Sturzenegger.

¿Un gesto de Milei en favor de Macri?

El eventual nombramiento de Sturzenegger se podría dar si Milei gana las elecciones y quiere hacer un gesto en favor de la relación con el ex presidente Mauricio Macri para un eventual acuerdo de gobernabilidad.

Lo que por ahora se descarta es que Carlos Rodríguez, Roque Fernández o Darío Epstein sean posibles nombres para ocupar el Palacio de Hacienda. Los dos primeros quedaron algo distanciados de Milei despues de algunas diferencias con la posible dolarización. Epstein, al igual que Juan Nápoli o Emilio Ocampo, son vistos como hombres del sistema financiero y sin perfil ministeriable. En el caso de Ocampo fue designado como presidente del Banco Central para terminar de cerrarlo.

Massa va a ser su propio ministro de Economía, dicen en su entorno

En cuanto a Massa y Lavagna, en el propio equipo del ministro de Economía se ciñeron a las palabras del candidato. “No lo veo como ministro, porque la gestión no le interesa y está metido en su chacra. Pero va a estar muy cerca y el que va a seguir sobre Economía es Massa, el equipo va a ser bueno”, dijo a A24.com un actual ministro del área massista. “Massa va a ser abierto y va a convocar a otros, el que gana tiene poder de convocatoria, va a sorprender”, precisó. “Hay que ir a un acuerdo nacional como en 2001”, agregó.

“El único capacitado para poder hacer una convocatoria es Massa, conoce el Congreso, los acuerdos y sabe lo que se le puede dar a cada uno. Viene una nueva etapa de reacomodamientos y sobre todo si Juntos pierde. Sergio lo tiene claro y va a juntar a todos”, señaló el alto funcionario.

“El ministro de Economía va a ser Massa, pero tendrá a alguien coherente con sus equipos”, señaló otro vocero del Palacio de Hacienda. La gran apuesta de Massa es que el fin de la sequía aporte 20 mil millones de dólares al Tesoro y que el gasoducto Néstor Kirchner reduzca el gasto en importación de energía por 5000 mil millones, además del aumento de las exportaciones de litio y minería.

Sin embargo, Massa no está tan seguro de que Lavagna no quiera desempeñar un cargo público luego de haber sido ministro de Economía entre 2002 y 2006 y haber sido candidato a presidente en 2019. “No lo sé, vamos a ver”, le dice, con misterio, al que se lo cuestiona. En el equipo massista analizan algún cargo en el equipo de gobierno que podría tener el rol de consejero o vinculado a las relaciones económicas con el mundo.

Señala que quiere repetir la fórmula de Lavagna en 2002: “Orden fiscal, superávit comercial y tipo de cambio competitivo son las premisas que hicieron que Argentina tuviera una recuperación importante. Roberto en eso tuvo mucho que ver. Desde el 10 de diciembre Roberto (Lavagna) va a tener mucho que ver”, señaló. Por ahora, desde que asumió como ministro no lo pudo cumplir.