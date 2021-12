"Es un delincuente": En una acalorada presentación, Juliana Di Tullio pidió "llenar de juicios políticos" a Julio Conte Grand

"Aunque sea un asesino serial el Pata Medina, necesita estado de derecho para poder defenderse", dijo la senadora del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires.

La legisladora apuntó contra el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand. "Ese señor parece no va a renunciar, hay que llenarlo de juicios políticos aunque perdamos la votación, hay que hacerle juicio político", remarcó. Y concluyó: "No lo quiero más como Procurador de mi Provincia, es un delincuente. Un delincuente".

Escándalo en la Provincia de Buenos Aires

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció que salió a la luz un escandaloso video que involucra al ex ministro de Trabajo del anterior gobierno bonaerense, Marcelo Villegas, en el que se lo escucha decir "si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría".

Caamaño, en diálogo con AM 990, contó que el video se encontró "la semana pasada en un disco en desuso que estaba en una oficina" del organismo que dirige. "Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la mafia de Vidal", sentenció la funcionaria.

En esa "mesa judicial", según definió Caamaño, se encontraban el ex ministro de Trabajo Marcela Villegas, el ex titular de Infraestructura, Roberto Galante; el ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Manuel Allan y el actual intendente de La Plata, Julio Garro, además de cinco empresarios del rubro de la construcción. También identificó al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián Di Stéfano y otros funcionarios de la AFI macrista.