"¿Estás dispuesto a defender a delincuentes?": Milei volvió a criticar el financiamiento universitario

milei.avif

El discurso completo sobre el financiamiento universitario

“Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados. La Universidad pública y gratuita no está en juego, no está en discusión; no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna, siempre robar está mal”, se escucha decir a Milei en su discurso. Y continúa: “Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos, por eso los queremos auditar, no porque queramos cerrar las universidades como le mientes a la gente, la queremos cuidar, cuidando los recursos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

“Pero como dice el principio de revelación: si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios. Y diganles la verdad: que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de alunas agrupaciones políticas”, finaliza el video para luego concluir con un “VLLC”.