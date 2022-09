Estatales acordaron con el Gobierno un bono de $30.000 y el pase a planta de 11 mil trabajadores

Embed Desde #ATE aceptamos la oferta del #Gobierno, pero declaramos la insuficiencia ya que contempló sólo parte nuestras demandas. Se adelanta a noviembre un tramo de 10% previsto para marzo de 2023 y se otorga un #bono de $30.000 en diciembre, además de una revisión en enero. (+) pic.twitter.com/srH4UJzi45 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 30, 2022

¿En qué consiste el pase a planta de los empleados estatales?

Aguilar detalló: "En la paritaria también se dejó asentado en acta que se libera la financiación para un proceso de pase a planta permanente de 11.172 vacantes, una de las principales deudas a la que el Gobierno Nacional se había comprometido a principios de año".

Según pudo saber A24.com, estos trabajadores forman parte del plan de regularización de empleo público. Es decir, son todos aquellos que están hace más de 10 años bajo modalidad transitoria, y que el Gobierno se descongela las vacantes para que la gente pueda concursar, tal como establece la ley de empleo público.

"El compromiso es avanzar con esos concursos", afirmaron a este medio.

La negociación paritaria de este viernes fue acompañada por un paro y movilización convocada por la filial porteña de ATE, que conduce Daniel Catalano. Los estatales porteños se concentraron desde las 9.30 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y la Avenida Entre Ríos para marchar hacia la cartera laboral, informó el gremio.

ate - FOTO MUNDO GREMIAL.jpeg ¿Qué acordó ATE con el Gobierno? (Foto: Mundo gremial).

El reclamo de ATE por la escalada inflacionaria

El gremialista expresó en el mismo hilo de Twitter una dura crítica respecto a la situación económica que atraviesa el país y las medidas impulsadas por el Gobierno: “Es evidente que enfrentamos un proceso de ajuste en el Estado y que el Gobierno ya no lo puede disimular. A pesar del anticipo de tramos y el refuerzo antiinflacionario, no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la inflación”.

En ese sentido, Aguilar sentenció que “mientras sigan cediendo a las presiones de los sojeros, supermercadistas y banqueros, nadie se podrá sorprender si crece la conflictividad”.