Esteban Trebucq, tras los incidentes en Jujuy: "Fue un plan para desestabilizar a Gerardo Morales"

A su vez, agregó: “Esto es todo político. La oposición se unió y castigó estos hechos. Son delitos gravísimos, y nadie sabe bien qué protesta, esto está armado para romper todo y el gobierno federal no dice lo poco que cobran los docentes de las provincias que manejan ellos, sino la que maneja los demás. Esto es lo que pretenden hacer si ganan las elecciones la oposición”.

“Hay muchas teorías en torno a ello, pero el ministerio del Interior aprobó esto. Rompieron el orden, y reprimir no está mal, es un recurso democrático contra la delincuencia organizada en contra de edificios públicos. Lograron lo que querían que era correr el foco del Chaco, pero eso no se olvida”, indicó.

Y para finalizar reflexionó: “Esto es una barbarie. Esto es una estafa a la verdad y a la razón. No se puede dejar que esto progrese, porque es lo que van a tratar de instalar en caso de perder en las elecciones, violencia y desorden, castigando la institucionalidad, mientras los mismos que generaron un caos votaron la reforma de la constitución. Fue todo el oficialismo a buscar el conflicto. Al mismo tiempo ya había marchas en Buenos Aires. Esto no se puede permitir y debe revalidar los valores democráticos del orden y no de la delincuencia”.

El editorial de Esteban Trebucq