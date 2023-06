Esteban Trebucq habló sobre Cecilia Strzyzowski: "El oficialismo no habla del caso porque no les conviene"

Luego analizó: “Cristina Kirchner habló en el sur y no le dedicó ni una palabra al caso. Si matan al del enemigo decimos, si tocan a uno de los nuestros se callan. Emerenciano Sena, su mujer y su hijo están detenidos por el femicidio de Cecilia, manejaban mucha plata del partido. Dicen que sacaban camiones de caudales de su casa, no me consta”.

“El silencio es increíble. Nadie dice nada sobre este tema, como el gobierno, que mantiene silencio. Mientras el Ministerio de la Mujer maneja una fortuna para no hacer nada, porque en estos casos, que es cuando se los necesita, brillan por su ausencia”, mantuvo.

Y, para cerrar su editorial dijo: “Nadie del poder le mandó condolencia a la familia. Porque hay muertos que nos les conviene, ni siquiera les interesaba Maldonado, sólo les interesa el poder, es la imagen del falso progresismo argentino. Hablan del bimonetarismo de donde no salen porque tiene que cortar con la maquinista para que sus amigos vivan en el estado. Es hora de pensar y analizar estos temas para sacar conclusiones”.

El editorial de Esteban Trebucq