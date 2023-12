Exclusivo A24 | El recorte del Gobierno que perjudicará a los jubilados que cobran la mínima

"Nosotros accedimos a las órdenes de pago de los beneficios de enero, no está el bono. Consulté con fuentes de ANSES y me dicen que lo van a evaluar y definir la semana que viene, pero por el momento no hay bono", confirmó.

Con esta decisión del gobierno de Javier Milei, los jubilados de la mínima cobrarían alrededor de 100 mil pesos este mes.

"Lo que nos dicen las autoridades de ANSES es que no está cerrado el tema y que podría repensarse la semana entrante", agregó la abogada especialista en temas previsionales.

"Lo concreto es que en los haberes de enero, el bono no está", concluyó.