Expulsaron al cura que gestionó la visita de diputados de LLA a represores: los motivos del obispado

En la página oficial del obispado se publicó este jueves un comunicado que lleva fecha del miércoles.

“El sacerdote Presbítero Javier Olivera Ravasi está incardinado en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, sostienen desde la Diócesis de Zárate-Campana.

el-comunicado-del-obispado-de-zarate-campana-.avif

“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, contaron desde el obispado sobre esta solicitud hacia Olivera Ravasi.

Olivera Ravasi es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central del barrio de Palermo.

Para cerrar, desde la sede bonaerense indicaron: “Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”.

A pesar de las presiones políticas y las peticiones de expulsión, Olivera Ravasi continuó con sus actividades hasta la confirmación oficial de su sanción. Su situación generó una intensa discusión tanto dentro de la Iglesia como en el ámbito político, reflejando las tensiones entre posturas conservadoras y progresistas en la Argentina.

villarruelolivera-a33e0.jpg

Quién es Olivera Ravasi, el cura que gestionó la visita de diputados de LLA a represores

Javier Olivera Ravasi, hijo del exmilitar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, fue el responsable de coordinar la reunión de seis diputados de La Libertad Avanza con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, quienes reclaman la excarcelación debido a su avanzada edad, problemas de salud graves y la falta de condena firme.

A pesar de su pertenencia a la Diócesis de San Rafael, Mendoza, había conseguido autorización temporal para residir en Zárate-Campana, donde fundó una capilla en un barrio privado y continuó con su activismo en redes sociales, defendiendo posturas ultraconservadoras.

represores.jpg La foto de la polémica reunión entre diputados libertarios y represores en la cárcel de Ezeiza, incluyendo a Alfredo Astiz

El sacerdote es promotor de lo que llama la “contra-revolución cultural”, oponiéndose a doctrinas de género, la ley del aborto y criticando abiertamente la visión progresista, incluso dentro de la Iglesia Católica.

Su activismo, que va más allá de lo tradicionalmente esperado de un sacerdote, ha generado malestar en la Iglesia argentina, especialmente por sus críticas a las posturas del Papa Francisco.

La controversia alcanzó su punto álgido con la reunión en Ezeiza, que provocó un escándalo tanto en la Iglesia como en el ámbito político, con la Conferencia Episcopal Argentina manifestando que las acciones de Olivera Ravasi no reflejan el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica.

Además, está vinculado a posturas ultraconservadoras y a una visión crítica de la corriente progresista dentro de la Iglesia. Fue fundador de la Orden de San Elías.

El sacerdote había sido criticado por su activismo y sus manifestaciones públicas, que chocaban con las posturas del papa Francisco y del Episcopado argentino.