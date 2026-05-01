María Belén Ludueña y Jorge Macri presentaron a Vito, a horas de convertirse en padres: la primera foto

primera foto de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Según trascendió, fue la conductora quien eligió el nombre del pequeño. Vito tiene un significado vinculado a la vida y a la protección, lo que le otorga un valor especial en este contexto tan esperado por la pareja.

En las horas previas al parto, María Belén Ludueña ya había comenzado a despedirse de su embarazo a través de sus redes sociales. Primero compartió una selfie frente al espejo en la que escribió: "Chau panza, te voy a extrañar. Gracias virgencita por este embarazo privilegiado". Más tarde, publicó una imagen junto a Jorge Macri, donde anticipó el inminente nacimiento con una frase breve pero contundente: "Última foto de dos".

De esta manera, la conductora dejó registro de cada instante clave de una jornada inolvidable, marcada por la emoción y la llegada de su primer hijo.

IG primera foto de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Cómo reaccionó María Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo

Tras un camino largo, íntimo y cargado de desafíos que incluyó diferentes tratamientos, María Belén Ludueña atraviesa una etapa profundamente especial. Fue en noviembre de 2025 cuando la conductora decidió compartir públicamente que estaba embarazada y, a sus 39 años, se encaminó a concretar uno de sus mayores anhelos: convertirse en madre junto a su marido, Jorge Macri, quien ya tiene tres hijos de su relación anterior con Florencia De Nardi.

A la espera de su bebé, este verano la periodista mantuvo una presencia constante en redes sociales. Desde allí, fue mostrando parte de la intimidad de esa etapa -hoy concretada-, entre preparativos, emociones y el crecimiento de su panza. Sin embargo, esa exposición también trajo aparejado un costado menos amable: la llegada de comentarios desubicados, una situación frecuente para quienes tienen visibilidad pública.

Así a fines del mes de enero pasado, Ludueña eligió no dejar pasar un mensaje que la incomodó particularmente. Un usuario escribió sin filtro: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien”. Lejos de mirar hacia otro lado, la conductora decidió contestar con claridad, pero sin perder el respeto, dejando en evidencia su postura.

En una primera reacción, publicó el comentario y expresó con sinceridad: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suman. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan para su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorrimos”. Sus palabras generaron una inmediata ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes valoraron su respuesta.

IG Belén Ludueña responde a hate sobre su embarazo

Más adelante, redobló la apuesta y volvió a referirse al tema con un mensaje más amplio: “Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”.

Para cerrar, María Belén Ludueña dejó una reflexión contundente: “Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano. PD: borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.

Así, la conductora no solo defendió su historia personal, sino que también abrió una conversación necesaria sobre el respeto y la sensibilidad en tiempos de redes sociales.