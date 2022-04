Fabiola Yáñez le pidió perdón a los argentinos por la fiesta en Olivos

“De todas maneras pedir disculpas, para mi persona no era suficiente en ese momento. Al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día. Me parecía que era lo que la gente merecía, y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos. Hoy estoy a la espera de lo que la Justicia considere que sea el pago por aquel tremendo error que cometimos. Aunque ni siquiera haya sido previsto con antelación, ni organizado”, añadió.

Fabiola Yáñez reveló el nombre del bebé que espera junto a Alberto Fernández

La primera dama también dijo que su hijo se llamara Francisco Fernández Yáñez y podría nacer en los primeros días de abril.

Francisco tendrá así un solo nombre y doble apellido, según pudo confirmar A24.com. En paralelo, la periodista y actriz dio por finalizada la incertidumbre y dio detalles de cómo transcurre los últimos días del embarazo. Y a su vez explicó los motivos que hicieron que la pareja presidencial se incline por el "nombre papal".

"Es un nombre que siempre me gustó, y además cuenta con un significado muy lindo: 'Perteneciente al pueblo de los francos”. Procede del latín ”Francus”, que significa . Claro que a ello, además, hay que sumarle que ambos admiramos mucho al Papa Francisco'", relató Yáñez.

"En realidad había dos que con Alberto nos gustaban mucho. Hasta que terminamos decidiéndolo juntos”, agregó.