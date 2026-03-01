"Fascistas", "manga de chorros", "ignorantes" y "mentirosos": las frases más duras contra el kirchnerismo de Milei en el Congreso

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando respondió a cuestionamientos vinculados al diputado José Luis Espert. Allí redobló sus críticas y afirmó que la oposición “miente a la gente”, al tiempo que insistió con cuestionamientos judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al mencionar causas como la de los Cuadernos, el Memorándum con Irán y Vialidad.

Tras esas declaraciones, el oficialismo celebró con aplausos y cánticos, mientras desde la oposición se escuchaban murmullos. Milei retomó entonces el hilo de su discurso para presentar el punto referido a la Ley de Modernización Laboral. En ese marco, cuestionó la situación heredada en materia de empleo y afirmó que, según los datos oficiales, el desempleo descendió durante su gestión.

Con tono irónico, también lanzó críticas a legisladores opositores por su interpretación de estadísticas económicas y volvió a remarcar diferencias ideológicas en torno al rol del Estado. “Sería divertido poder debatir si supieran algo”, expresó en uno de los tramos más polémicos.

En otro pasaje, al responder a acusaciones de “fascismo”, citó el libro La doctrina del fascismo para marcar distancia con esa ideología y volvió a confrontar con los bloques opositores.

Sobre el cierre, al referirse a la situación social y económica recibida, aseguró que su administración heredó “un Estado fallido en todos los ámbitos” y calificó de “pintorescos” a sus críticos, antes de continuar con la lectura formal del discurso.