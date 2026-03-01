En vivo Radio La Red
Política
CONGRESO

"Fascistas", "manga de chorros", "ignorantes" y "mentirosos": las frases más duras contra el kirchnerismo de Milei en el Congreso

El presidente Milei se salió del libreto muchas veces para discutir contra la oposición durante la apertura de sesiones del Congreso.

Fascistas, manga de chorros, ignorantes y mentirosos: las frases más duras contra el kirchnerismo de Milei en el Congreso

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei protagonizó un encendido discurso en el que combinó el repaso de su gestión con reiteradas críticas y chicanas dirigidas a la oposición presente en el recinto. A lo largo de su exposición lanzó calificativos como “fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, en especial contra el kirchnerismo.

El mandatario inició su intervención en medio de cánticos de “Presidente, Presidente”. Con el micrófono en ambas manos y girando hacia los bloques opositores, retrucó: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. La frase desató aplausos entre los oficialistas.

Más adelante, mientras enumeraba logros de su administración y mencionaba la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, volvió a apuntar contra sus detractores: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”, ironizó.

Las alusiones al kirchnerismo se repitieron durante buena parte del discurso. En uno de los pasajes, desafió: “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos”. En otro tramo, al referirse a la libertad y la propiedad, sostuvo: “La justicia social es un robo”, y acusó a la oposición de haber promovido un trato desigual ante la ley.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando respondió a cuestionamientos vinculados al diputado José Luis Espert. Allí redobló sus críticas y afirmó que la oposición “miente a la gente”, al tiempo que insistió con cuestionamientos judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al mencionar causas como la de los Cuadernos, el Memorándum con Irán y Vialidad.

Tras esas declaraciones, el oficialismo celebró con aplausos y cánticos, mientras desde la oposición se escuchaban murmullos. Milei retomó entonces el hilo de su discurso para presentar el punto referido a la Ley de Modernización Laboral. En ese marco, cuestionó la situación heredada en materia de empleo y afirmó que, según los datos oficiales, el desempleo descendió durante su gestión.

Con tono irónico, también lanzó críticas a legisladores opositores por su interpretación de estadísticas económicas y volvió a remarcar diferencias ideológicas en torno al rol del Estado. “Sería divertido poder debatir si supieran algo”, expresó en uno de los tramos más polémicos.

En otro pasaje, al responder a acusaciones de “fascismo”, citó el libro La doctrina del fascismo para marcar distancia con esa ideología y volvió a confrontar con los bloques opositores.

Sobre el cierre, al referirse a la situación social y económica recibida, aseguró que su administración heredó “un Estado fallido en todos los ámbitos” y calificó de “pintorescos” a sus críticos, antes de continuar con la lectura formal del discurso.

