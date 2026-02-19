En vivo Radio La Red
NO HAY VUELTA ATRÁS

La reacción de Messi ante los rumores de infidelidad de Antonela Roccuzzo

Lionel Messi tomó una firme determinación tras el rumor de una infidelidad de Antonela Roccuzzo. La tajante actitud del futbolista.

En las últimas horas, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por su presente futbolístico, sino por versiones vinculadas a su vida personal. En redes sociales se viralizó un video de la astróloga mexicana Mhoni Vidente, quien lanzó una fuerte predicción sobre el futuro sentimental del capitán argentino y su relación con Antonela Roccuzzo, lo que desató un enorme revuelo entre fanáticos y usuarios.

Leé también Afirman que Antonela Roccuzzo engañó a Messi y la separación está por explotar
Afirman que Antonela Roccuzzo engañó a Messi y la separación está por explotar

En el video que circula en internet, la vidente aseguró que la pareja estaría atravesando una crisis profunda y que la separación sería inminente. “El que se nos divorcia es Messi”, afirmó, generando sorpresa por la contundencia de sus palabras. La declaración rápidamente se multiplicó en distintas plataformas, donde cientos de personas comenzaron a comentar el supuesto conflicto que afectaría al campeón del mundo.

Pero los dichos no terminaron allí. Mhoni Vidente también sostuvo que Antonela “está saliendo con alguien más”, lo que alimentó los rumores de una presunta infidelidad y encendió aún más la polémica. En la misma línea, la astróloga deslizó que Messi también estaría interesado en otra persona. “Anda con una Argentina”, precisó, dejando entrever que habría terceros involucrados en la supuesta crisis.

La situación generó un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y especulaciones. Sin embargo, más allá del revuelo, ni Messi ni Antonela salieron a responder públicamente ni a desmentir las afirmaciones de la popular astróloga, lo que también fue interpretado por algunos como una estrategia para evitar alimentar la polémica.

La reacción del futbolista, lejos de los escándalos, fue mantenerse en silencio. Según su estilo habitual, Messi prefiere no hacerse eco de lo que se diga o se opine sobre su vida sentimental. A lo largo de los años, el rosarino se caracterizó por evitar conflictos mediáticos y no responder rumores, incluso cuando los trascendidos se vuelven tendencia.

Además, lejos de lo que indican las malas lenguas, el propio Messi continúa mostrándose feliz y unido a su familia en redes sociales. De hecho, su último posteo en Instagram es una imagen en la que aparece junto a Antonela y sus hijos en su casa de Miami. La postal familiar fue tomada por muchos seguidores como una señal clara de tranquilidad y de que, al menos públicamente, la pareja continúa firme pese a las versiones que circulan.

Así, mientras los rumores siguen creciendo en internet, la reacción de Messi fue la misma de siempre: silencio, perfil bajo y una imagen familiar que habla más fuerte que cualquier especulación.

