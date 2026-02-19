La reacción de Messi ante los rumores de infidelidad de Antonela Roccuzzo

La reacción del futbolista, lejos de los escándalos, fue mantenerse en silencio. Según su estilo habitual, Messi prefiere no hacerse eco de lo que se diga o se opine sobre su vida sentimental. A lo largo de los años, el rosarino se caracterizó por evitar conflictos mediáticos y no responder rumores, incluso cuando los trascendidos se vuelven tendencia.

Además, lejos de lo que indican las malas lenguas, el propio Messi continúa mostrándose feliz y unido a su familia en redes sociales. De hecho, su último posteo en Instagram es una imagen en la que aparece junto a Antonela y sus hijos en su casa de Miami. La postal familiar fue tomada por muchos seguidores como una señal clara de tranquilidad y de que, al menos públicamente, la pareja continúa firme pese a las versiones que circulan.

Así, mientras los rumores siguen creciendo en internet, la reacción de Messi fue la misma de siempre: silencio, perfil bajo y una imagen familiar que habla más fuerte que cualquier especulación.