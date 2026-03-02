Milei lanzó una dura embestida contra los "empresarios prebendarios": apuntó contra Paolo Rocca y el dueño de Fate.

El jefe de Estado hizo referencia a la tensión con el Grupo Techint tras la adjudicación a una empresa india para el suministro de tubos por 480 kilómetros, cuya oferta fue un 25% menor que la de Tenaris. En ese sentido, denunció supuestas presiones financieras: “¿Y qué si no se accede a dicho capricho se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?”. El mensaje fue directo hacia Rocca: “Jubilate, tano. Perdiste”.

Milei también apuntó contra el dueño de Fate

Respecto al sector de los neumáticos, el Presidente vinculó el cierre de la planta de Fate y el despido de 920 trabajadores con una estrategia de negociación corporativa.

“¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros frente a la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, disparó ante la Asamblea Legislativa.