Política
Javier Milei
Fate
Este domingo

Milei lanzó una dura embestida contra los "empresarios prebendarios": apuntó contra Paolo Rocca y el dueño de Fate

Fuerte discurso del Presidente en la apertura del 144° Período de Sesiones Ordinarias del Congreso.

Milei lanzó una dura embestida contra los empresarios prebendarios: apuntó contra Paolo Rocca y el dueño de Fate.

Apertura de sesiones ordinarias: quiénes acompañaron a Javier Milei en el palco del Congreso  photo

En ese marco, apuntó contra Paolo Rocca, CEO de Techint, a quien recientemente apodó “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” en sus redes sociales. También hizo referencia a Fate y al despido de empleados de la planta, señalando directamente a su dueño, Javier Madanes Quintanilla, a quien llamó “Don Gomita Alumínica”.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que estos sectores han sido “cómplices de la corrupción” junto a la clase política. “Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción”, sentenció, y cuestionó si la sociedad desea mantener un modelo donde solo ganan los “empresarios amigos del poder”.

Milei: "¿Les parece normal pagar USD 4.000 la tonelada de tubos de acero cuando vale USD 1.400?"

Paolo-Rocca-Techint-h.jpg

Uno de los puntos más ríspidos fue la mención a la industria siderúrgica vinculada a Vaca Muerta. Milei cuestionó los costos de los insumos locales frente a la competencia internacional: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4 mil dólares cuando se paga 1.400?”.

El jefe de Estado hizo referencia a la tensión con el Grupo Techint tras la adjudicación a una empresa india para el suministro de tubos por 480 kilómetros, cuya oferta fue un 25% menor que la de Tenaris. En ese sentido, denunció supuestas presiones financieras: “¿Y qué si no se accede a dicho capricho se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?”. El mensaje fue directo hacia Rocca: “Jubilate, tano. Perdiste”.

Milei también apuntó contra el dueño de Fate

Respecto al sector de los neumáticos, el Presidente vinculó el cierre de la planta de Fate y el despido de 920 trabajadores con una estrategia de negociación corporativa.

“¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros frente a la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, disparó ante la Asamblea Legislativa.

Se habló de
Javier Milei Fate Congreso Empresarios
