Gran Hermano: ingresó una nueva participante y hubo un regreso inesperado que cambió todo
Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudir la casa con una decisión de la producción que sorprendió a los participantes. Una nueva jugadora ingresó al reality y un movimiento inesperado cambió por completo el clima del juego.
2 mar 2026, 00:21
La noche en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo lejos de ser tranquila. Luego de las salidas de Divina Gloria y Daniela De Lucía, la producción decidió mover el tablero con una incorporación y un regreso que reconfiguran por completo la competencia.
La nueva cara es Carla Bigliani, conocida popularmente como “Carlota”, quien llega para ocupar el lugar que dejó vacante Divina Gloria. Se presenta como creadora digital y diseñadora de bijouterie y accesorios, con una impronta glam y emprendedora que promete generar ruido desde el primer minuto. Madre, amante de los animales y con un perfil artístico bien marcado, su ingreso ya despertó expectativa tanto dentro como fuera de la casa.
Pero cuando parecía que la gala terminaba ahí, llegó el verdadero bombazo: Daniela De Lucía volvió a atravesar la famosa puerta giratoria. La participante había abandonado el reality días atrás tras el fallecimiento de su padre, y su reingreso descolocó a varios compañeros que no esperaban verla nuevamente en competencia. Ahora, con una segunda oportunidad en juego, queda la incógnita si volverá con sed de revancha o apostará a una estrategia renovada.
¿Quién es Carlota, la nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada?
Carla Bigliani más conocida como "Carlota" no era una completa desconocida antes de cruzar la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En el mundo digital ya tenía una comunidad que sigue de cerca su emprendimiento y su particular manera de mostrarse en redes.
Ella misma se describe como una mujer “alocada, audaz y libre”, una definición que también llevó al casting del programa y que anticipa el perfil con el que podría moverse dentro del juego. Con una personalidad fuerte y una energía descontracturada, su llegada promete alterar el equilibrio dentro de la casa y generar nuevas tensiones entre los participantes.
Fuera del reality, Carlota se dedica al mundo de la moda con un emprendimiento propio. Diseña y vende accesorios femeninos hechos a mano bajo su marca “A Lo Mejor Carlota”, donde ofrece aros, collares, cintos, vinchas y charreteras. Su estilo llamativo y su impronta personal fueron clave para construir una comunidad en redes sociales que hoy supera los 85 mil seguidores.
En Instagram también se hizo conocida por un saludo que ya se convirtió en su sello personal: cada mañana aparece en sus historias con su clásico “¡Hola potra!”, una frase que sus seguidoras ya identifican inmediatamente con ella.
En lo personal, está casada con Vitaliy Verbilov desde 2006, es madre y comparte su casa con sus hijas, además de convivir con dos gatos y un perro. Según contó en su presentación, vive en Buenos Aires en la casa que siempre soñó, con jardín y hasta una tradicional pileta Pelopincho.
Entrar a Gran Hermano no fue una casualidad para ella. Carlota confesó que participar del reality era uno de sus grandes objetivos y que lo repetía tan seguido en su barrio que muchos ya daban por hecho que tarde o temprano iba a lograrlo.
Ahora, con ese sueño finalmente cumplido, enfrenta un desafío mayor: ganarse al público y adaptarse a la intensa dinámica del juego. Con su llegada, y el inesperado regreso de Daniela De Lucía, la casa vuelve a sacudirse. Y en Gran Hermano, como siempre, todo puede cambiar de un momento a otro.