Gran Hermano: ingresó una nueva participante y hubo un regreso inesperado que cambió todo

Ella misma se describe como una mujer “alocada, audaz y libre”, una definición que también llevó al casting del programa y que anticipa el perfil con el que podría moverse dentro del juego. Con una personalidad fuerte y una energía descontracturada, su llegada promete alterar el equilibrio dentro de la casa y generar nuevas tensiones entre los participantes.

Fuera del reality, Carlota se dedica al mundo de la moda con un emprendimiento propio. Diseña y vende accesorios femeninos hechos a mano bajo su marca “A Lo Mejor Carlota”, donde ofrece aros, collares, cintos, vinchas y charreteras. Su estilo llamativo y su impronta personal fueron clave para construir una comunidad en redes sociales que hoy supera los 85 mil seguidores.

Carla Bigliani

En Instagram también se hizo conocida por un saludo que ya se convirtió en su sello personal: cada mañana aparece en sus historias con su clásico “¡Hola potra!”, una frase que sus seguidoras ya identifican inmediatamente con ella.

En lo personal, está casada con Vitaliy Verbilov desde 2006, es madre y comparte su casa con sus hijas, además de convivir con dos gatos y un perro. Según contó en su presentación, vive en Buenos Aires en la casa que siempre soñó, con jardín y hasta una tradicional pileta Pelopincho.

Entrar a Gran Hermano no fue una casualidad para ella. Carlota confesó que participar del reality era uno de sus grandes objetivos y que lo repetía tan seguido en su barrio que muchos ya daban por hecho que tarde o temprano iba a lograrlo.

Ahora, con ese sueño finalmente cumplido, enfrenta un desafío mayor: ganarse al público y adaptarse a la intensa dinámica del juego. Con su llegada, y el inesperado regreso de Daniela De Lucía, la casa vuelve a sacudirse. Y en Gran Hermano, como siempre, todo puede cambiar de un momento a otro.