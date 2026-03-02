En vivo Radio La Red
Qué escribió Javier Milei en los Libros de Honor de la apertura de sesiones ordinarias

En la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei dejó un mensaje en los Libros de Honor del Congreso.

El presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Antes de las 21, el mandatario ingresó al Palacio Legislativo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y su hermana Karina Milei, para cumplir con el protocolo previo al discurso ante la Asamblea Legislativa.

Leé también Milei lanzó una dura embestida contra los "empresarios prebendarios": apuntó contra Paolo Rocca y el dueño de Fate
Milei lanzó una dura embestida contra los empresarios prebendarios: apuntó contra Paolo Rocca y el dueño de Fate.

En ese marco, el jefe de Estado rubricó los Libros de Honor de ambas cámaras en el Salón Azul. “La moral como política de Estado. Volvamos a los valores de Occidente: la Filosofía Griega, el Derecho Romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos”, escribió.

En años anteriores, durante la apertura de sesiones ordinarias, Milei firmó los mismos libros solo con su frase característica: “Viva la libertad carajo”. Lo hizo así en 2024 y en 2025.

milei-congreso

En su discurso, que duró casi dos horas y fue emitido por cadena nacional, Milei hizo un balance de su gestión, defendió las medidas económicas implementadas y protagonizó varios cruces con legisladores de la oposición, principalmente del kirchnerismo. Calificó a sectores opositores como “manga de ladrones” e “ignorantes”, y exclamó frases como “¡Kukas, me encanta domarlos!” en medio de chicanas y reacciones en el recinto.

Entre los anuncios principales, destacó que 2026 será “el año más reformista de la historia” y que enviará paquetes de reformas estructurales todos los meses: cada ministerio preparó 10 paquetes, lo que implicaría nueve meses ininterrumpidos de proyectos para “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

Entre las reformas mencionadas figuran modificaciones al Código Civil y Comercial, una reforma tributaria (con menos impuestos y mayor apertura económica), cambios en el Código Aduanero, la profundización del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como política de Estado, y avances en desregulaciones laborales y judiciales.

El discurso cerró con la frase: “Hagamos la Argentina grande nuevamente”, seguida de “Viva la libertad, carajo”.

