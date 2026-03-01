Reforma tributaria, cambios en la Justicia y en Educación: las principales reformas que anunció Javier Milei

El Presidente también planteó la necesidad de transformar el sistema judicial. Destacó que durante su gestión se implementó el sistema acusatorio en el 65% del territorio nacional y aseguró que los procesos, que antes se extendían por años, ahora se resuelven en cuestión de días. “A fin de año estará implementado en todo el país”, afirmó. Además, sostuvo que buscará instaurar el juicio por jurados en la Justicia federal, una modalidad que ya funciona en varias provincias.

En materia educativa, sostuvo que es necesario reformar los niveles inicial, primario y secundario para brindar a los estudiantes herramientas orientadas a su desarrollo futuro y evitar el adoctrinamiento.

Por último, hizo hincapié en la importancia de fortalecer las Fuerzas Armadas y modernizar el equipamiento militar. Aseguró que la Argentina no puede permanecer indefensa en un escenario internacional que demanda mayor preparación y adaptación a los estándares del contexto geopolítico actual.

“Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.