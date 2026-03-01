En vivo Radio La Red
Política
CONGRESO

Reforma tributaria, cambios en la Justicia y en Educación: las principales reformas que anunció Javier Milei

En su discurso frente a la Asamblea Legislativa, el presidente nombró los cambios más importantes que intentará imponer su gobierno en los próximos dos años.

El presidente Javier Milei presentó este domingo el paquete de transformaciones que prevé impulsar en los próximos dos años de mandato. Las iniciativas apuntan principalmente a cambios en materia tributaria y penal, aunque también incluyen compromisos para reformar el sistema educativo, el funcionamiento de la Justicia y el rol de las Fuerzas Armadas.

En primer término, el mandatario subrayó la necesidad de introducir modificaciones en el Código Civil y el Código Comercial, junto con una reforma impositiva integral. Según explicó, el objetivo es “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

En el plano fiscal, adelantó que avanzará en una reestructuración del esquema tributario al considerar que el país requiere “menos impuestos” y una mayor profundización de la apertura económica. En ese sentido, señaló que los acuerdos comerciales deberán contemplar cambios en el Código Aduanero para adaptarlo a los desafíos actuales y facilitar la inserción de la Argentina en el comercio internacional.

Respecto del ámbito penal, Milei anticipó que promoverá modificaciones en el Código Penal con el propósito de endurecer las penas y ampliar los casos de cumplimiento efectivo de prisión, en línea con la consigna “el que la hace la paga”.

El Presidente también planteó la necesidad de transformar el sistema judicial. Destacó que durante su gestión se implementó el sistema acusatorio en el 65% del territorio nacional y aseguró que los procesos, que antes se extendían por años, ahora se resuelven en cuestión de días. “A fin de año estará implementado en todo el país”, afirmó. Además, sostuvo que buscará instaurar el juicio por jurados en la Justicia federal, una modalidad que ya funciona en varias provincias.

En materia educativa, sostuvo que es necesario reformar los niveles inicial, primario y secundario para brindar a los estudiantes herramientas orientadas a su desarrollo futuro y evitar el adoctrinamiento.

Por último, hizo hincapié en la importancia de fortalecer las Fuerzas Armadas y modernizar el equipamiento militar. Aseguró que la Argentina no puede permanecer indefensa en un escenario internacional que demanda mayor preparación y adaptación a los estándares del contexto geopolítico actual.

“Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.

