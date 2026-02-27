En vivo Radio La Red
Astrología: los signos que arrancan marzo con suerte y envión imparable

Cambio en la astrología de energía, decisiones firmes y metas claras: marzo activa a varios signos con oportunidades concretas y giros inesperados. Mirá lo que dice tu signo.

El ingreso del Sol en Aries marca el verdadero inicio del año astrológico. Foto: Astrología y tu signo.

Marzo tiene algo especial. No es enero, pero se siente como el verdadero comienzo del año. Las vacaciones quedaron atrás, la rutina vuelve a tomar forma y la energía colectiva cambia de ritmo. En clave astrológica, este mes llega con un combo potente: cierre emocional y arranque explosivo. El Sol transita los últimos grados de Piscis —introspectivo, sensible, creativo— y luego ingresa en Aries, el signo que inaugura el año zodiacal. Traducido a lo cotidiano: primero sentimos, después actuamos. Y cuando actuamos, lo hacemos sin mirar atrás.

Los signos con mayor energía de logro y expansión. Foto: Astrología.

Este pasaje marca un punto de inflexión. Lo que estaba en pausa empieza a moverse. Lo que venía dudoso se define. Marzo no trae medias tintas.

El fenómeno astrológico que cambia el clima

El ingreso del Sol en Aries, conocido como el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, inaugura una etapa de iniciativa y liderazgo. Aries representa el impulso primario, el “voy igual”. Después de semanas de energía pisciana —más emocional y dispersa— el fuego ariano ordena prioridades con acción concreta.

En paralelo, otros movimientos planetarios acompañan este despertar. La energía general favorece comienzos: proyectos, entrenamientos, decisiones laborales, conversaciones pendientes. Es un mes ideal para dejar la procrastinación y pasar del mood “algún día” al “hoy”.

Los signos que arrancan con ventaja

Aries, obviamente, juega de local. Magnetismo alto, claridad para decidir y oportunidades que aparecen casi sin buscarlas. Es su temporada y se nota.

Piscis todavía siente el impulso del Sol en su signo durante los primeros días del mes. Más visibilidad, más seguridad y una sensación de cierre que libera espacio para lo nuevo.

Sagitario recupera entusiasmo. Si venía desmotivado, marzo le devuelve dirección. Puede haber viajes, propuestas académicas o expansión profesional.

Géminis también se activa, especialmente en lo laboral. Reuniones que rinden, ideas que prosperan y contactos que abren puertas.

Influencia general: menos excusas, más movimiento

Aunque algunos signos tengan viento a favor, la energía es colectiva. Marzo empuja a todos a tomar decisiones. Puede sentirse como presión, pero en realidad es enfoque. Si febrero fue caótico o emocionalmente confuso, ahora el panorama se aclara.

Consejo práctico y aterrizado: armá una lista concreta de tres objetivos medibles para este mes. No “quiero estar mejor”, sino “voy a entrenar dos veces por semana” o “actualizo mi CV antes del día 15”. La energía ariana responde a la acción específica.

En relaciones, marzo trae sinceridad. Lo que funciona se fortalece; lo que está flojo entra en revisión. No necesariamente hay rupturas, pero sí conversaciones claras. Y eso, aunque incomode, ordena.

En lo laboral, es buen momento para pedir aumento, enviar propuestas o iniciar proyectos paralelos. La vibración favorece el coraje.

Cultura, rutina y sensación de reinicio

No es casual que marzo se viva como un nuevo comienzo real. Culturalmente vuelven las clases, las agendas se llenan y el año toma forma concreta. La astrología funciona como espejo simbólico de ese movimiento colectivo. Cuando el cielo cambia de ritmo, nosotros también.

Este mes no promete magia instantánea. Promete impulso. Y el impulso, bien usado, construye.

Tips express para aprovechar marzo

– Activá el cuerpo: el movimiento físico ayuda a canalizar la energía de fuego.

– Tomá decisiones pequeñas pero firmes.

– Evitá discusiones impulsivas; el entusiasmo no necesita agresividad.

– Rodeate de personas que sumen motivación, no excusas.

FAQ

¿Por qué marzo se siente como un nuevo comienzo?

Porque el Sol entra en Aries y comienza el año zodiacal.

¿Es buen mes para iniciar proyectos?

Sí, especialmente durante la segunda quincena.

¿Qué signos tienen más suerte?

Aries, Piscis, Sagitario y Géminis destacan.

¿Habrá cambios bruscos?

Más que bruscos, serán definidos. Lo que cambia, cambia en serio.

Conclusión

Marzo no viene a empujar suavemente. Viene a despertar. Si sentís que algo te incomoda o te entusiasma demasiado, probablemente sea señal de que el movimiento ya empezó. La astrología no obliga, pero sugiere. Y este mes la sugerencia es clara: animate a arrancar.

