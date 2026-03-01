En vivo Radio La Red
Política
CONGRESO

Fuerte cruce entre Javier Milei y Juan Grabois: "Se enojó el oligarca disfrazado de pordiosero"

El diputado de Unión por la Patria se mostró en el recinto con un cartel que decía: “Líbranos del mal” y criticó al presidente en las redes sociales.

El presidente Javier Milei cargó este domingo contra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, a quien definió como un “oligarca vestido de pordiosero”.

Leé también Qué escribió Javier Milei en los Libros de Honor de la apertura de sesiones ordinarias
En la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei dejó un mensaje en los Libros de Honor del Congreso.

En el marco de un discurso con fuertes cuestionamientos a la oposición —a la que calificó de “delincuentes” y “chorros”— el mandatario apuntó de manera directa contra el referente del Frente Patria Grande. “Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero”, lanzó.

Grabois había ingresado previamente al recinto con una insignia que llevaba la frase “Líbranos del mal”, en la antesala de la exposición del jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa.

Más tarde, mientras Milei brindaba su mensaje, el legislador integró el grupo de dirigentes opositores que respondieron con abucheos y gritos durante distintos pasajes del discurso presidencial.

