Ginés González García, emocionado por su homenaje, aseguró: "No hubo vacunatorio VIP, todos correspondían"

Tras este acto oficial, el extitular de la cartera sanitaria habló con Radio La Red y se mostró emocionado por el reconocimiento recibido. En este orden, aseguró: "No hubo Vacunatorio VIP, todos correspondían. Estaban incluidos por las razones que tenían que estar".

"No hubo ninguno que haya cambiado su orden de prioridad", insistió.

Y profundizó su defensa con una incidencia personal al recordar que "yo no vacuné a ningún familiar y después tuve una tragedia familiar. Esa persona no tenía lo que tenía que tener y pasó. No me gusta hablar de eso, me quedo ahí".

Ginés González García, el homenaje y el "vacunatorio VIP"

El homenaje fue encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el marco de la última reunión de este año del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) en el Salón de Pueblos Originarios de Casa Rosada.

Ginés González García manifestó: "Estoy muy emocionado por lo que pasó ayer. No es común que todos los ministros hagan homenaje, el aplauso fue larguísimo. Todo muy emotivo para mí, muy lindo. El reconocimiento de los pares es muy importante".

Además, resaltó su labor en políticas de consenso: "En Argentina, hay siempre confrontación, peleas... Es raro encontrar un lugar como la cartera de salud, y que con la crisis, como la pandemia, se hayan trabajado mancomunadamente. Si se mira Economía, por ejemplo, es más confrontativo".

Alberto Fernández y Ginés González García

Las relaciones entre Ginés González García y Alberto Fernández no habían terminado muy bien. Al enterarse del escándalo del "Vacunatorio VIP", el mandatario echó a su ministro por intermedio de Santiago Cafiero (por entonces, jefe de Gabinete). Esto cayó mal al exfuncionario y el diálogo entre ellos se cortó abruptamente.

Este año retomaron las conversaciones. Hace un tiempo reapareció en un acto del PJ, y hoy Ginés González García es fuente de consulta en el Gobierno.

En este orden, el exministro se refirió a la decisión del Presidente de apartarlo de su cargo, y la califico de "precipitada". "Tengo militancia desde joven, y respeto las decisiones, aunque no las comparto. No quería hacer ningún tipo de escándalo y no lo hice", amplió el exministro de Salud.

Y reveló que Alberto Fernández le mandó un mensaje por WhatsApp diciéndole "cómo viniste a La Rosada y no me viste". Incluso, detalló que el mandatario no estaba al tanto del homenaje.

Ecos del homenaje a Ginés González García

Desde el arco político opositor fueron lapidarios e insistieron en el rol que jugó Ginés González García en la colocación de vacunas por el coronavirus. Del "mundo del revés" al "repudio ininterrumpido", las repercusiones del homenaje.

En el reino del revés, el kirchnerismo homenajea al responsable de la organización del vacunatorio VIP. — Diego Santilli (@diegosantilli) November 28, 2022