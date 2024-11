Guillermo Francos tras el faltazo al acto de la UIA: "No hay ningún problema con los industriales"

“Que no pueda ir a todos los actos, no quiere decir que el Presidente esté enojado”, sostuvo el jefe de Gabinete sobre la ausencia de Javier Milei en el acto de la UIA y agregó sobre una posible diferencia con la industria: “No pretendo ser psicólogo de nadie, pero no hay ningún fundamento para expresarse de la manera donde nunca faltó nada. No me parece que pueda hacerse un planteo por una cuestión de este tipo; no lo entiendo así y no lo comparto”.