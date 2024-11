Francos prepara su informe de gestión al Senado mientras siguen trabadas las negociaciones por el Presupuesto 2025

Desde el entorno del presidente señalaron a A24.com que mantendrán la postura de no ceder al equilibrio fiscal, como columna vertebral del plan económico de Milei, y rechazan los cinco reclamos que piden los gobernadores dialoguistas del PRO y la UCR para incluir en el Presupuesto 2025.

En ese clima de tensión, el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, no descartó este lunes la posibilidad de que si los mandatarios provinciales aceptan negociar la propuesta del gobierno sin ampliar el gasto, podrían recibirlos en la Casa Rosada.

Sin embargo, fuentes oficiales reconocieron a A24.com que no había "ningún encuentro en agenda", y las conversaciones se encontraban "trabadas".

Cerca del presidente ya habían anticipado a A24.com que "va a haber acuerdo por el Presupuesto 2025 cuando los gobernadores acepten que no hay más plata, ellos piden 3700 millones de dólares para cajas jubilatorias, obras públicas y ATN y deudas de nación, pero tienen que entender que esos fondos no están" y Milei no va a emitir.

Javier Milei encabezó la cumbre con gobernadores del PRO y aliados en Casa Rosada. El Presupuesto 2025 en el eje de las conversaciones. Foto Casa Rosada.jpeg

A esta altura, desde el triángulo de hierro de Milei sostienen que de no haber acuerdo por el Presupuesto 2025, el gobierno no lo enviará para su tratamiento a sesiones extraordinarias.

Tampoco estaba definido en la Casa Rosada la definición de convocar a sesiones del Congreso para tratar otros proyectos pendientes como la reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo la semana pasada para eliminar las PASO y reformar el sistema de partidos políticos, o la privatización de Aerolíneas Argentinas.

A sus reclamos al Gobierno los gobernadores del PRO y la UCR presionaban con sumarse en el Senado a la embestida de la oposición que este martes en sesión especial en Diputados buscará anular el DNU 846/2024 de canje de deuda de Javier Milei.

Los mandatarios provinciales abrieron una ventana de negociación hasta el jueves, mientras esperan ser convocados a la Casa Rosada.

Otra semana movida en el Congreso: la visita de Francos al Senado en medio del conflicto Milei-Villarruel

milei-congreso.jpg

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos terminaba de dar las puntadas finales al informe de gestión que brindará este jueves cuando asista al senado para responder más de 1537 preguntas de los bloques del oficialismo y la oposición que, una vez unificadas, quedaron consolidadas en 1.093 consultas de 48 senadores.

Será recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en lo que será el primer encuentro entre la Casa Rosada y la titular del Senado, luego de las duras críticas vertidas por el presidente Javier Milei a la vice, a quien ubicó afuera de las decisiones del Gobierno y le endilgó un mero rol institucional de presidir la Cámara Alta.

Será el segundo informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete tras la renuncia de Nicolás Posse. Francos brindó su primer informe como dicta la Constitución nacional, el 4 de septiembre en Diputados-.

Pero antes del informe de Francos el jueves en el Senado, hay una agenda movida esta semana en la Cámara de Diputados, que medirá el clima de confrontación y el oficialismo y la oposición volverán a medir fuerzas.

Martes 26/11:

13 hs la oposición pidió convocar a una sesión especial para tratar en el recinto el proyecto de Reforma sindical.

15 hs. La oposición pidió otra sesión especial para derogar el DNU 846/2024 de libre canje de deuda y extensión de sesiones ordinarias.

Miércoles 27/11:

12 hs: Convocatoria a sesión especial proyecto de ley contra ludopatía.

Jueves 28/11:

10 hs: Convocatoria a sesión especial para tratar el proyecto de la oposición Ficha Limpia, voto argentino en el exterior, reforma de reincidencia y reiterancia y sanción del régimen de juicio en ausencia.

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, asistirá el próximo 27 de noviembre al Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión ante los representantes de esa Cámara sobre los diversos aspectos de la marcha del Gobierno, conforme lo establece el mandato constitucional.

Según anticiparon fuentes de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete prepara un discurso ratificando el plan de déficit cero del gobierno, mientras seguía la tensión con los gobernadores por los reclamos de más fondos a la nación.

Javier Milei con Karina Milei, Guillermo FRancos y los gobernadores de la UCR en la cumbre en la Casa Rosada por el presupuesto 2025. Foto Presidencia.jpeg

Se trata del informe de gestión N.º 141, el cual presentará en el recinto, y posteriormente responderá las preguntas de los senadores.

Con 438 preguntas remitidas al jefe de Gabinete, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) es el que más consultas realizó, seguido por los legisladores del Frente Nacional y Popular, quienes desplegaron 258 preguntas.

Detrás de ellos figuran los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), con 227 consultas; y del Frente PRO, con 95. Continúan en orden decreciente los bloques Cambio Federal (27), Despierta Chubut (18), Juntos Somos Río Negro (18), Por Santa Cruz (8) y Unidad Federal (4).

En este contexto, los senadores que más preguntas remitieron fueron Alicia Kirchner (105, UxP); Pablo Blanco (92, UCR); María Eugenia Duré (72, UxP); María Inés Pilatti Vergara (58, Frente Nacional y Popular); Mariano Recalde (UxP, 56) y Oscar Parrilli (UxP, 55).

Respecto de la cantidad de preguntas derivadas a cada ministerio y dependencia, la lista de demandas la encabeza la cartera de Economía con 491 consultas; seguida por Capital Humano (219), Jefatura de Gabinete (143), y los ministerios de Salud (109) y Relaciones Exteriores (57).

Completan la lista el área de Presidencia, con 41 consultas; y los Ministerios de Justicia (56 preguntas), Defensa (34); Desregulación y Transformación del Estado (32); Seguridad (25); y el BCRA (17)

De este modo, Guillermo Francos asistirá al Senado en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete de ministros debe acudir a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dar cuenta de la gestión gubernamental.