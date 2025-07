Guillermo Montenegro habló sobre las elecciones bonaerenses: "Estamos preparados"

El Intendente del partido de General Pueyrredón y candidato a senador bonaerense por la Quinta Sección Electoral, Guillermo Montenegro, habló como hombre de la Libertad Avanza y destacó: “Acá no hay lugar para tibios” y además destacó sobre la alianza con el PRO: “No me siento deglutido por el Gobierno, sino por una mirada de modelo y el rumbo del país”.