"Es un denunciador serial": el hermano de Locomotora Oliveras explotó contra Aldo Parodi

Por otro lado, la periodista Karina Iavícoli le consultó: "Leí que un médico habría declarado que el padecimiento de tu hermana se aceleró después de que algunos familiares la habrían ido a visitar. ¿Es verdad esto? Porque me pareció muy desafortunanda la declaración del médico".

Jesús respondió con convicción: "Yo no creo que haya una relación entre acelerar un proceso y tocarle la mano. Todo lo contrario. Los pacientes que están en coma escuchan y yo creo que le dan ánimos escuchar una voz familiar que te diga 'dale, hermano, vos podés'. No creo que se acelere el desenalce final por eso. No creo que tenga relación, no hay algo científico".

La Justicia detuvo la cremación de Locomotora Oliveras tras la denuncia por anabólicos

La Justicia federal dispuso la suspensión temporal de la cremación de Alejandra Locomotora Oliveras, quien falleció el lunes 29 de agosto tras permanecer internada durante varios días a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

Si bien inicialmente se consideró que la muerte había ocurrido de forma natural, una denuncia reciente cambió el rumbo de la investigación. Ahora se busca determinar si hubo influencia de esteroides y anabólicos en su fallecimiento. La acción judicial fue impulsada por Aldo Parodi, excampeón de fisicoculturismo, quien pidió que se analice el cuerpo ante una sospecha de “doping seguido de fallecimiento”.

Según pudo saber Infobae, se tuvo acceso a los detalles sobre la muerte de la exboxeadora, y se corroboró que la presentación formal tuvo lugar en la Fiscalía Regional Nº1 de la provincia. En ese escrito, se afirma que el cuerpo mostraba signos visibles de haber sido sometido a un régimen de sustancias que, basándose en la experiencia del denunciante, podrían ser mortales.

La carátula de la denuncia es “incidencia de la actividad deportiva y del entrenamiento físico en el estado de salud”, lo que apunta a esclarecer si determinados hábitos deportivos o el uso de compuestos tuvieron injerencia en el fallecimiento.

A raíz de estas sospechas, Parodi pidió que por el momento no se autorice la cremación de Locomotora y que se mantengan las condiciones necesarias para que el Poder Judicial decida si es pertinente o no realizar una autopsia.

“Proceder a la cremación podría comprometer la obtención de evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos vinculados al fallecimiento”, se lee en el escrito judicial.

Tras presentar la denuncia que frenó el proceso de cremación, Parodi se expresó públicamente en Crónica TV, detallando los motivos de su intervención. Allí señaló de forma directa una posible utilización excesiva de sustancias vinculadas al entrenamiento físico. “Esto es un doping seguido de muerte. Cuando veas un cuerpo así, no tengas duda”, afirmó, dejando en claro que busca destapar lo que él denomina “mafia del doping” en el deporte en Argentina.

Refiriéndose directamente al caso de la deportista fallecida, fue contundente: "Tiene el cuerpo totalmente anabolizado. ¿Vos ves la diferencia entre una mujer normal y ese cuerpo? Dejá el lado del sentimentalismo, ese cuerpo tenía esteroides anabólicos. Los suplementos no te hacen eso", expresó, causando inmediata repercusión.

A la par, Infobae accedió al comunicado emitido con urgencia por María José de la Torre, Auxiliar Fiscal de la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En el texto se instruye al cementerio provincial a aplazar la cremación del cuerpo por orden del Fiscal Federal Penal Coadyuvante, Diego Orzuza Kock, especificando que se trata de una medida precautoria:

“Hasta tanto se evalúe la posible realización de una autopsia judicial”, detalla el escrito. La funcionaria también solicitó que el cuerpo se conserve adecuadamente, subrayando: “En ese sentido, solicito que preserve el cuerpo en las condiciones adecuadas hasta recibir nuevas instrucciones”.

Dentro de la misma notificación, se explica el motivo que llevó a la Fiscalía a intervenir: “La presente medida obedece a que esta Unidad Fiscal ha tomado conocimiento, a través de medios de comunicación, de la voluntad manifestada por los familiares de proceder a la cremación del cuerpo en el día de mañana (30/07/2025), lo cual podría comprometer la obtención de evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos vinculados al fallecimiento, denunciados en el día de la fecha ante esta Unidad Fiscal Santa Fe por parte del Sr. Aldo Parodi”.

Y finaliza: “Finalmente, pongo en su conocimiento que, por razones de competencia, la denuncia será remitida a la brevedad al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para su tramitación en ese fuero”.