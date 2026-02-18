Milei viaja a Estados Unidos para participar del primer encuentro del Consejo de la Paz de Trump

Este viaje será el primero de dos que Milei realizará a USA en menos de un mes. Desde el entorno presidencial lo describen como una gira que combina objetivos políticos, alineamiento estratégico internacional y la intención de atraer inversiones.

milei y Trump juntos

Tras su regreso al país y un breve paso por Buenos Aires, el mandatario volverá a partir hacia el norte. El 7 de marzo tiene previsto viajar a Miami, donde participará de una cumbre de presidentes centrada en el debate sobre la influencia de China en áreas estratégicas de América Latina, especialmente en infraestructura y recursos naturales.

Es una reunión de mandatarios de “derecha” de Latinoamérica, a la que también asistirán Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Santiago Peña (Paraguay).

Pocos días después, continuará su agenda en Nueva York. Allí será el orador principal en el evento denominado “Argentina Week”, un encuentro que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo y que reunirá a empresarios y ejecutivos internacionales. En ese ámbito, Milei expondrá ante referentes del sector financiero con el objetivo de fortalecer vínculos y promover la llegada de inversiones al país.

Milei deberá partir rápido para regresar al sur y asistir el 11 a la ceremonia de traspaso presidencial en Chile de Gabriel Boric a Antonio Kast.