Milei viaja a Estados Unidos para participar del primer encuentro del Consejo de la Paz de Trump
Será la primera de las dos giras que tiene previstas a ese país en menos de un mes. Hoy aterrizará en Washington para asistir del foro Board of Peace, donde se reunirán otros mandatarios alineados con la Casa Blanca.
Gira presidencial de Javier Milei: reunión clave en Estados Unidos con Trump
El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos esta semana en una visita breve que coincidirá con días decisivos en el Congreso, donde se prevé el tratamiento de la reforma laboral. El mandatario partirá este miércoles después del mediodía rumbo a Washington para participar de la primera reunión del Consejo de la Paz y regresará el viernes por la mañana.
Esta vez lo acompañarán a bordo del avión presidencial ARG-01 nada más que su hermana, Karina Milei, secretaria general de Presidencia, y el canciller Pablo Quirno.
La agenda de Javier Milei en Estados Unidos
El primer viaje comenzará este miércoles, cuando el presidente argentino se traslade a Washington para participar del foro multilateral organizado por el republicano Donald Trump, en el marco del Board of Peace, que busca promover la desarticulación de conflictos en Medio Oriente.
En este evento, previsto para el 19 de febrero, la asistencia europea será mínima, mientras que de la región sólo se suman Paraguay y Argentina. Tras el encuentro, el mandatario regresará a Buenos Aires antes de partir nuevamente a Estados Unidos a principios de marzo.
Este viaje será el primero de dos que Milei realizará a USA en menos de un mes. Desde el entorno presidencial lo describen como una gira que combina objetivos políticos, alineamiento estratégico internacional y la intención de atraer inversiones.
Tras su regreso al país y un breve paso por Buenos Aires, el mandatario volverá a partir hacia el norte. El 7 de marzo tiene previsto viajar a Miami, donde participará de una cumbre de presidentes centrada en el debate sobre la influencia de China en áreas estratégicas de América Latina, especialmente en infraestructura y recursos naturales.
Es una reunión de mandatarios de “derecha” de Latinoamérica, a la que también asistirán Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Santiago Peña (Paraguay).
Pocos días después, continuará su agenda en Nueva York. Allí será el orador principal en el evento denominado “Argentina Week”, un encuentro que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo y que reunirá a empresarios y ejecutivos internacionales. En ese ámbito, Milei expondrá ante referentes del sector financiero con el objetivo de fortalecer vínculos y promover la llegada de inversiones al país.
Milei deberá partir rápido para regresar al sur y asistir el 11 a la ceremonia de traspaso presidencial en Chile de Gabriel Boric a Antonio Kast.