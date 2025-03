Héctor Daer tras anunciar el paro general del 10 de abril: "Tienen los salarios pisados"

“Estamos con un pedido de emergencia para un aumento a los jubilados y que suban el bono, que no se actualizó con la inflación y creemos que hay que tener una mirada de política industrial y definir qué pasa con al obra pública, que muchas están paradas al 80 por ciento y eso es peor porque hay que arreglar todo”, sostuvo el gremialista.

A su vez agregó: “No hay una política de empleo, y vamos a una situación social cada vez peor. Hasta fin de año pasado existieron conversaciones, pero no instancias de solución de las cosas. No se animan a decirle al ministro de Economía y al Presidente que hay una pérdida del poder adquisitivo y todo subió en dólar y no los salarios”.

Embed

“No se actúa sobre la libertad de mercado pero si con salarios pisados. Por eso vamos al paro. El transporte está garantizado el 9 de abril y para el 10 hay un paro total de 24 horas y alcanza a todos los gremios confederados”, ratificó Daer.

Daher espera una marcha pacífica

A su vez, indicó: “Yo no soy casta, me siento agredido. Es verdad que había muchos sectores que quería actuar, pero tenemos que movernos de acuerdo a las condiciones de lo que prestamos y vamos tomando el pulso”

“Ahora vienen la consecuencia con los salarios, vienen pisando los salarios y también sobre la represión que hubo en la Plaza Congreso y el 9 espero a muchos compañeros para manifestarnos en paz”, apuntó.

Y, sobre el final aclaró: “No estuvimos durmiendo en el gobierno de Alberto Fernández, hubo una pandemia en el medio y tuvimos en cuenta eso”.