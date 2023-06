Horacio Rodríguez Larreta evitó contestarle a Patricia Bullrich y envió un mensaje interno

MORALES LARRETA.jpeg

En esa misma línea, trató de bajarle el tono a la interna opositora: "Tenemos un funcionamiento parlamentario sin fisuras. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio frenamos los embates a la justicia del gobierno y con el triunfo electoral vamos a tener mayor capacidad de acción en el Congreso".

Asismo, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que, si llega acceder a la candidatura de Juntos por el Cambio y, luego, a la Presidencia, aquellos que reciben un plan social "deberán anotarse en una bolsa de trabajo y, en el caso de que rechacen el segundo ofrecimiento que se les haga, perderán el plan si no aceptan" el puesto laboral.

¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta?

En tanto, Larreta prefirió no contestar las acusaciones que ayer le hizo Bullrich en declaraciones a Clarín. "Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", había dicho ayer Bullrich.

La referente del grupo de los "halcones" del PRO remarcó: "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de que Larreta afirmara que la exministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.