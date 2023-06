Horacio Rodríguez Larreta reveló sus propuestas para terminar con el kirchnerismo

Trabajo, educación y seguridad, los ejes del discurso de Horacio Rodríguez Larreta

“El modelo es trabajo, trabajo y trabajo", expuso el precandidato a presidente ante los referentes y militantes de JXC que los respaldan de cara a los comicios.

"Yo hace mucho tiempo que me vengo preparando para este desafío. Tengo años de experiencia en el sector público y de algo muy importante, como Gerardo (Morales), que es construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático. No pasa por ahí, esto es un equipo”. Y completó: “A la Argentina la vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos”.

En cuanto al rumbo educativo, Larreta sostuvo que eso es "la base de todo: del trabajo, de la innovación y del desarrollo productivo".

"Hoy el 80% de los chicos de las escuelas primarias tiene menos de 4 horas reales de clase por día. Casi la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Sabemos que estás harto de que tus hijos pierdan clases y encima pasen de año sin aprender nada”,, planteó.

Larreta prometió impulsar que todos los alumnos estén en la escuela 190 días por año y que quienes lo necesiten tengan jornada extendida, de implementar un Plan Nacional de Alfabetización y de asegurar que todas las escuelas tengan conexión a Internet.

En materia de seguridad, el precandidato indicó que “hoy en la Argentina se vive con miedo". Y en esa línea, el funcionario apuntó: "El Gobierno nacional mira para el otro lado mientras nos asaltan, nos roban y nos matan. Los países crecen desde la libertad, no desde el miedo. Acá hay que tomar medidas urgentes en las zonas que hoy están tomadas por los narcos. Nosotros tenemos la decisión política de ponerle un freno a la inseguridad”.