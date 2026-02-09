Renunció Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina
El ex titular de la empresa que administra las centrales nucleares presentó su dimisión y será reemplazado por Juan Martín Campos, mientras el Gobierno avanza con la privatización parcial de la compañía.
Demian Reidel presentó su renuncia a la conducción de Nucleoeléctrica Argentina en medio de cuestionamientos por presuntos sobreprecios en contrataciones de la empresa estatal. La salida se produjo luego de que quedara bajo sospecha por haber cancelado deudas personales por $825 millones en apenas 18 días, una situación que despertó dudas sobre el origen de los fondos, aunque el exfuncionario rechazó cualquier irregularidad.
Tras el escándalo, Reidel sostuvo que el dinero utilizado provino de operaciones “transparentes” y que toda la información “consta en su declaración jurada”. La empresa que administra las centrales nucleares del país quedará ahora a cargo de Juan Martín Campos, según consignó Noticias Argentinas. Mientras el Gobierno avanza con el proceso de privatización parcial de la compañía.
El comunicado de Reidel
En un extenso descargo público, el ex titular de Nucleoeléctrica explicó que la situación financiera que lo mostraba con alto nivel de endeudamiento se vinculaba a un negocio inmobiliario iniciado años atrás. Según detalló, en 2018 adquirió con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en la Argentina y, a lo largo del tiempo, fue desprendiéndose de ese activo en distintas etapas.
Reidel indicó que realizó ventas parciales en marzo de 2023 y en diciembre de 2024, y que durante 2025 concretó una nueva operación. Mientras avanzaba esa transacción, aseguró que recurrió a un financiamiento puente respaldado por el propio activo para contar con liquidez, lo que explicó el nivel de deuda registrado ante el sistema financiero.
El exfuncionario precisó que el 15 de diciembre del año pasado vendió una parte del desarrollo por 770.000 dólares y remarcó que tanto la compra como la venta se realizaron con fondos propios. “Cobré y cancelé la deuda”, afirmó, y agregó que se trató de una operación completamente documentada, con firmas certificadas ante escribano público.
La cancelación de las obligaciones bancarias coincidió en el tiempo con fuertes críticas por presuntos sobreprecios en las contrataciones de Nucleoeléctrica. Durante su gestión, la empresa habría adjudicado contratos por un monto total cercano a los $20.417 millones, cifras que quedaron bajo la lupa en medio de la polémica.
Quién es Demian Reidel
Reidel es licenciado en Física por el Instituto Balseiro, matemático financiero por la Universidad de Chicago e investigador de la Universidad de Harvard. Antes de desembarcar en el sector público, fue propietario de un fondo de inversión en Estados Unidos y ocupó la vicepresidencia del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.
El presidente Javier Milei mantiene una relación de larga data con el exfuncionario, que también es cercano al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, Reidel integró y encabezó el consejo de asesores económicos del Presidente, un espacio creado para el diseño de políticas de largo plazo y la elaboración de reformas estructurales.