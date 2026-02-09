Renunció Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina

Reidel Milei

El exfuncionario precisó que el 15 de diciembre del año pasado vendió una parte del desarrollo por 770.000 dólares y remarcó que tanto la compra como la venta se realizaron con fondos propios. “Cobré y cancelé la deuda”, afirmó, y agregó que se trató de una operación completamente documentada, con firmas certificadas ante escribano público.

La cancelación de las obligaciones bancarias coincidió en el tiempo con fuertes críticas por presuntos sobreprecios en las contrataciones de Nucleoeléctrica. Durante su gestión, la empresa habría adjudicado contratos por un monto total cercano a los $20.417 millones, cifras que quedaron bajo la lupa en medio de la polémica.

Quién es Demian Reidel

Reidel es licenciado en Física por el Instituto Balseiro, matemático financiero por la Universidad de Chicago e investigador de la Universidad de Harvard. Antes de desembarcar en el sector público, fue propietario de un fondo de inversión en Estados Unidos y ocupó la vicepresidencia del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

El presidente Javier Milei mantiene una relación de larga data con el exfuncionario, que también es cercano al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, Reidel integró y encabezó el consejo de asesores económicos del Presidente, un espacio creado para el diseño de políticas de largo plazo y la elaboración de reformas estructurales.