Itai Hagman criticó fuertemente al Frente de Todos: "Estamos un escalón por debajo del macrismo"

En ese sentido, pidió por el Salario Básico Universal para que el Estado le adjudique ingresos de 15 mil pesos a 7 millones de personas de la "economía popular", y criticó el rumbo del Frente de Todos.

"Si no hay plata no hay plata. No puede ser que haya para unas cosas sí y otras no, ¿No hay para la indigencia pero hay para el dólar soja y el Pre Viaje?", manifestó en declaraciones radiales.

Frente de Todos: críticas al rumbo por parte del Frente Patria Grande

En medio de rispideces constantes por el rumbo socio-económico del país y la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, los dirigentes del Frente Patria Grande, liderado por el referente social Juan Grabois, pusieron en duda su participación en el Frente de Todos.

De concretarse la ruptura, el oficialismo perdería los tres diputados que esta fuerza política le aporta y dejaría de ser la primera minoría en la Cámara Baja.

El legislador, al respecto, sostuvo que "hay que estabilizar la economía no a costa de los ingresos de la gente, incluyendo a los sectores vulnerables que hoy están ausentes". Y concluyó: "Que no haya pérdida del poder adquisitivo va a ser un parámetro del éxito de (el ministro de Economía, Sergio) Massa. También cuestiones de la macro, que entren dólares al Banco Central de la manera que sea".