Javier Milei apuntó contra Cristina Kirchner y criticó su discurso: "Fue de una pobreza intelectual notoria"

Sobre la disertación que la exmandataria dio en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner, con críticas hacia su gestión, Milei arremetió: “Están nerviosos. Cada día es más notable como baja la inflación".

"Se espera que para este mes esté debajo de los 10 puntos, dentro de un dígito. Esto se suma a que se nota con mucha claridad que en alimentos llevamos dos semanas seguidas de deflación, lo que los argentinos consideraban como el principal problemas del país está encontrando una solución. Las fotos que recibimos ya son prehistoria, hay sectores que se expanden con claridad, minería, petróleo, agricultura", continuó.

"Lo que tiene que ver con bienes de consumo no durables están estables, están recortando la caída, si le sumamos que los salarios empezaron a ganarle a la inflación, se va a dar una recomposición de los salarios. El ajuste fiscal que llevamos es de 13 puntos del PBI y nuestro objetivo es 15. Eso implica un aumento del ahorro disponible que permite que vuelva al sector privado en forma de créditos, nos sorprendimos esta semana con los bancos dando créditos hipotecarios 30 años”, explicó.

“Las expectativas de la gente están creciendo muy fuertemente, hay una clara mejora de las expectativas”, afirmó Milei.

Al ser consultado sobre el cuestionamiento de Cristina al superávit fiscal y al ajuste que lleva a cabo su gestión, el Presidente afirmó: “Son dos cosas diferentes. Si yo veo la historia Argentina, hubo déficit fiscal la mayoría de los últimos 100 años y eso usted lo tiene que financiar. El político deshonesto lo financia con déficit. Por eso estamos endeudados y no tenemos crédito", comenzó.

Y continuó explicando que "otro mecanismo es la emisión monetaria, que genera inflación, que es un robo y no tiene que pasar por el Congreso, y además genera distorsiones. El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Se da la paradoja de que hoy hay trabajadores formales pobres. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números".

Sobre la expresidenta, cuestionó que "ella no entiende que decidimos cortar ciertas partidas, como la obra pública, que era un escándalo de corrupción. Las manos de los políticos son porosas. Las transferencias a discrecionales a las provincias se terminaron. y cuando habla de las universidades, miente, porque el que le cortó el presupuesto a las universidades fue el gobierno anterior. Y los pagos a Cammesa se van a hacer en junio. Estamos generando mucho superávit financiero para compensar el pago a Cammesa y los aguinaldos. Las cuentas van a seguir equilibradas”.