Javier Milei denunció la destrucción de boletas de la Libertad Avanza en diferentes distritos del país

Milei advirtió que "todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas". "No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A Cuidar los votos!. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!", cerró su tuit.

¿Qué denunció Javier Milei?

Según los videos que enviaron algunos fiscales, se detectaron en los cuartos oscuros fajos enteros de boletas con roturas y se descuenta que muchas fueron utilizadas en esas condiciones para votar. Los fiscales de las otras fuerzas podrían reclamar la anulación, mucho más en las escuelas donde Milei no tenga quien lo defienda.

milei.jpg

Por último, instó a sus votantes a cuidar los votos. "No se dejen engañar", enfatizó.

Javier Milei votó e hizo una reflexión futbolera sobre los resultados de las PASO 2023

Antes de llegar a votar y acompañado de su hermana y jefa de campaña, Karina, Javier Milei habló en exclusiva con A24 y se refirió a cómo espera los resultados de las elecciones PASO 2023. Además, reflexionó sobre los problemas del voto electrónico.

"Esta improvisación de hacer cambios para perjudicar a otra fuerza me parece que ahora se está manifestando en problemas técnicos. Nosotros lo habíamos anticipado", dijo y le pidió a la ciudadanía que "si quieren cambiar las cosas, que vengan y voten".

Milei se consideró "un ciudadano más" y manifestó: "Nosotros no somos más que las personas que representamos".