PASO 2023: la Cámara Nacional Electoral se pronunció sobre una posible extensión del horario para votar

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, se refirió al tema y aseguro que “la elección de CABA está a cargo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, en lo que corresponde a categorías nacionales y a cargo de los organismos de la Ciudad en lo que corresponde a categorías locales".

Elecciones PASO 2023.jpg

En ese marco, afirmó que "el juzgado ha trabajado muy diligentemente y ha informado con mucha claridad en el momento en que encontraron los inconvenientes con el funcionamiento de los dispositivos locales, que es algo bajo responsabilidad de los organismos locales".

Por último, acerca de la posibilidad de extender el horario de cierre de la votación, concluyó: "Hasta el momento la Dr. no nos ha comunicado ninguna decisión oficial, pero llegado el momento lo informara y por supuesto acompañaremos la decisión de Servini".

Qué dijo la jueza Servini de Cubría sobre problemas con el voto electrónico en las PASO 2023

Hoy más temprano, la magistrada con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires manifestó preocupación por los problemas técnicos que están afectando el funcionamiento de las máquinas electrónicas de votación en la capital, en el marco de la jornada de este domingo por las elecciones PASO 2023.

Servini de Cubría señaló en una entrevista radial que en algunos colegios las máquinas llegaron recién ayer a la noche, y que en otros no están o no funcionan.

Así, le envió una nota al presidente de la Cámara Nacional Electoral en la que explicó el estado de situación con detalles. Indicó que, incluso, en algunos establecimientos no disponían de los kits necesarios para la instalación y que en otros las máquinas no estaban conectadas a la hora de la apertura de los comicios y no habían sido probadas.

Qué le respondió el gobierno porteño a la jueza Servini tras las críticas por el voto electrónico.jpg

"Se han suscitado diversas situaciones que merecen ser puestas en su conocimiento en relación a las maquinas de boleta única electrónica, que pretenden utilizarse en los comicios del 13 de Agosto del corriente año. A lo largo de la jornada, se han presentado diversas dificultades relacionadas con su instalación, prueba y puesta en funcionamiento", escribió la jueza María Servini, titular del juzgado federal N1.

Qué le respondió el gobierno porteño tras las críticas por el voto electrónico

Ante esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que las elecciones PASO 2023 “se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin”.

“Las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin”, expresaron desde el ejecutivo porteño a través de un comunicado.

larreta en santa fe.jpg

“Sólo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (menos del 1% del total) registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados”, aseguraron desde el gobierno porteño.

A su vez, indicaron que “en algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero ya fueron cubiertas" y concluyeron que "No se registran en este momento inconvenientes en las mesas de votación”.