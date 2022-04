Javier Milei dio una particular explicación de por qué se debe eliminar el Banco Central

"En los últimos dos años, el Gobierno recibió del Banco Central el equivalente de 11 puntos del PBI", alertó el referente liberal. Frente a la consulta sobre lo que haría con el Banco Central, Javier Milei reflexionó: “Vos podés decir que te gusta o no mi idea de eliminar el Banco Central, pero el tema ahí es moral: robar está mal. Argentina no tenía Banco Central hasta 1935. No sería impracticable esta premisa. El Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos estafan a la gente”.

Los motivos por los que se metió en la política:

“Todas las propuestas que hago están en el marco de la libertad, y no son nuevas: lo vengo proponiendo hace tiempo”, señaló el economista y aseguró que “uno de los factores que yo señalo como determinantes para meterme en la política es el incremento de la censura impulsado desde el Estado”.

“Yo veía complicado el tema de la batalla cultural. Y hubo otro elemento importante como factor disparador de esto: la pandemia, al encerrarnos, llevó a una revalorización de la libertad”, apuntó el siempre polémico economista.

Los jóvenes liberales:

En tal sentido, el diputado se refirió a la cantidad de adeptos que gana día tras día en la juventud. “En el origen arrancó como un movimiento vinculado a los jóvenes, porque son rebeldes por naturaleza. Y hoy el statu quo es de izquierda, entonces la revolución es naturalmente liberal”, analizó.

Asimismo, Javier Milei destacó que el sector de menor edad que él representa son aquellos que “tienen menos tiempo de exposición a la máquina de lavado de cerebro de la educación pública, entonces tienen una mayor flexibilidad para encarar el proceso de asimilación de ideas que no son convencionales en la educación manejada por el Estado”.