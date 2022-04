Con una filosa chicana, Javier Milei le respondió a Horacio Rodríguez Larreta por los planes sociales y los piquetes

milei.png

Cabe recordar que pocos días atrás el diputado porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, impulsó la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino, que busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, una política de tintes cercanos al posicionamiento manifiesto del jefe de Gobierno porteño.

Sin embargo, ni Milei ni Marra recibieron del mejor modo la propuesta de Larreta. "No lo cree realmente, actúa por encuestas. Tuvimos que venir los liberales a dar la pelea contra los piqueteros para que salga a decir algo (que no va a hacer). Hace 7 años gobernas @horaciorlarreta, ¿por qué no hiciste algo antes? Abandonaste por completo a la ciudad", tuiteó en primer lugar el legislador porteño de La Libertad Avanza.

marra.png

Luego, desde la cuenta de La Libertad Avanza respondieron directamente a un tuit de Larreta que incluía un video del dirigente PRO. "Ratio + no te cree nadie", le reclamaron, acompañando la frase con supuestos datos acerca de aumentos de subsidios del gobierno porteño "a las cooperativas de la CTEP de Grabois".