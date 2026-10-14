Javier Milei confirmó el nuevo AUMENTO para JUBILADOS de ANSES en noviembre

Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciban únicamente hasta un haber mínimo jubilatorio o pensiones no contributivas, asegurando el nuevo techo garantizado de $514.899,23.

Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a $444.899,23 pero que no alcancen el límite de $514.899,23, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho monto.

Sin bono extraordinario: los jubilados con ingresos mensuales superiores al tope fijado perciben únicamente su haber indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para constatar la actualización de los importes y verificar las retenciones de ley:

Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los conceptos devengados y las deducciones por obra social.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

Mientras se preparan las liquidaciones con el nuevo IPC para noviembre, el calendario oficial de pagos de octubre sigue su curso en los bancos según la terminación de DNI: