Javier Milei confirmó el nuevo AUMENTO para JUBILADOS de ANSES en noviembre

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento para jubilados y pensionados que regirá a partir de noviembre de 2026, tras la difusión del último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado por el INDEC correspondiente a septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio trepa a $444.899,23, garantizando un ingreso de bolsillo superior a los $514.899 netos en mano con la ratificación del bono extraordinario de $70.000.