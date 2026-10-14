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Javier Milei confirmó el nuevo AUMENTO para JUBILADOS de ANSES en noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el registro de inflación a nivel nacional que define la movilidad previsional del próximo mes. También se confirmó el bono extraordinario de ANSES para los jubilados en noviembre 2026.

Javier Milei confirmó el nuevo AUMENTO para JUBILADOS de ANSES en noviembre

Javier Milei confirmó el nuevo AUMENTO para JUBILADOS de ANSES en noviembre

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento para jubilados y pensionados que regirá a partir de noviembre de 2026, tras la difusión del último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado por el INDEC correspondiente a septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio trepa a $444.899,23, garantizando un ingreso de bolsillo superior a los $514.899 netos en mano con la ratificación del bono extraordinario de $70.000.

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Bajo el régimen de movilidad mensual fijado por el DNU 274/24, los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se actualizan en forma periódica y automática tomando como referencia directa el índice de precios de dos meses previos.

¿Cuánto se cobrará de jubilación mínima y pensiones con el aumento en noviembre de 2026?

Con la entrada en vigencia del nuevo porcentaje inflacionario oficializado para el anteúltimo mes del año, las escalas del sector pasivo quedan proyectadas en los siguientes valores de bolsillo:

  • Haber mínimo mensual: asciende a $444.899,23 en el recibo de haberes de noviembre.

  • Bono extraordinario previsional: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos de ningún tipo.

  • Piso total garantizado en mano: asegura un cobro neto de $514.899,23 de bolsillo en la cuenta bancaria.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico se eleva a $355.919,38 (80% de la mínima), alcanzando $425.919,38 netos finales con el bono.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubican en $311.429,46 de básico (70% de la mínima), sumando $381.429,46 netos con el adicional.

  • Jubilación máxima del SIPA: trepa a un techo cercano a los $2.993.756 brutos mensuales.

¿Cómo saber si corresponde cobrar el bono completo o proporcional en noviembre de 2026?

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Javier Milei confirmó el nuevo AUMENTO para JUBILADOS de ANSES en noviembre

La acreditación del refuerzo económico de contención continuará bajo el esquema escalonado habitual:

  • Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciban únicamente hasta un haber mínimo jubilatorio o pensiones no contributivas, asegurando el nuevo techo garantizado de $514.899,23.

  • Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a $444.899,23 pero que no alcancen el límite de $514.899,23, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho monto.

  • Sin bono extraordinario: los jubilados con ingresos mensuales superiores al tope fijado perciben únicamente su haber indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para constatar la actualización de los importes y verificar las retenciones de ley:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los conceptos devengados y las deducciones por obra social.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

Mientras se preparan las liquidaciones con el nuevo IPC para noviembre, el calendario oficial de pagos de octubre sigue su curso en los bancos según la terminación de DNI:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026 (hoy).

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • Finalizaron el miércoles 7 de octubre.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026 (hoy).

    • Hasta el jueves 22 de octubre inclusive.

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre de 2026 (hoy).

    • Hasta el viernes 23 de octubre inclusive.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026.

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026 para todas las terminaciones de documento.

En pocas palabras

  • Aumento jubilados: Confirmaron un nuevo incremento para noviembre de 2026 tras el IPC de septiembre.
  • Bono extraordinario: Se ratificó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados.
  • Fechas de cobro: Se detallan los cronogramas de pagos de ANSES para octubre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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