La agenda de Javier Milei y el Gobierno para esta semana: reuniones clave y viaje a Estados Unidos

Ese mismo día, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará a las 10 un convenio marco con la provincia de Córdoba sobre el Sistema de Mediación. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, asistirá al 52.º Congreso Argentino de Cardiología, previsto para las 12 en La Rural.

Monteoliva también tiene previsto mantener una reunión de trabajo con Guillermo Montenegro en Mar del Plata, aunque el horario aún no fue informado.

El jueves 15, la agenda de Salud y Justicia volverá a tener actividades destacadas. Lugones disertará desde las 9 en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS, mientras que Mahiques firmará a las 15 un convenio marco con la provincia de La Pampa sobre Trata de Personas.

Para el viernes 16, Sturzenegger tiene previsto participar como orador en la Cumbre Federal Logística, que se realizará a las 11 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Monteoliva supervisará los dispositivos de seguridad desplegados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV. La actividad se llevará adelante en un horario que todavía debe confirmarse.

Luis Caputo viajará a Tailandia por las reuniones del FMI y el Banco Mundial

Otro de los compromisos internacionales del Gobierno será la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM).

El funcionario estará en Bangkok, Tailandia, entre el 13 y el 17 de octubre, para participar de los encuentros que reúnen a representantes económicos y financieros de distintos países.

Así, la semana combinará reuniones políticas y actividades de gestión con una agenda internacional que tendrá como protagonistas a Milei, por su viaje a Washington, y a Caputo, por su participación en las reuniones de los organismos multilaterales.