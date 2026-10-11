En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Gobierno
Agenda presidencial

La agenda de Javier Milei y el Gobierno para esta semana: reuniones clave y viaje a Estados Unidos

El Presidente tendrá una semana con actividades políticas y un viaje al exterior, mientras que los ministros participarán de encuentros institucionales y reuniones internacionales. Los principales compromisos del Gobierno, día por día.

La agenda de Javier Milei y el Gobierno para esta semana: reuniones clave y viaje a Estados Unidos

La agenda de Javier Milei y el Gobierno para esta semana: reuniones clave y viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei tendrá una semana marcada por una reunión política en la Casa Rosada y un viaje a Estados Unidos, mientras que los integrantes de su Gabinete cumplirán con distintas actividades oficiales vinculadas con la seguridad, la justicia, la salud y la economía.

Leé también Milei recibió a Bullrich en Olivos: la charla de más de dos horas en la que hablaron con "total sinceridad"
Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos. Tras la reunión ambos se mostraron satisfechos. (Foto: X).

Uno de los principales compromisos será el martes 13 de octubre, cuando se reúna la Mesa Política del Gobierno a las 13. Más tarde, a las 16, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa. Ese mismo día, a las 23, Milei partirá rumbo a Washington D. C., en Estados Unidos.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El horario de esa actividad todavía no fue confirmado.

Las actividades del Gabinete durante la semana

La agenda oficial continuará el miércoles 14 con una serie de compromisos de los ministros en distintas áreas. Por la mañana, el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participará como orador principal del Día Nacional de la Competencia de Argentina, en el marco del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia. La actividad se desarrollará en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería.

Ese mismo día, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará a las 10 un convenio marco con la provincia de Córdoba sobre el Sistema de Mediación. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, asistirá al 52.º Congreso Argentino de Cardiología, previsto para las 12 en La Rural.

Monteoliva también tiene previsto mantener una reunión de trabajo con Guillermo Montenegro en Mar del Plata, aunque el horario aún no fue informado.

El jueves 15, la agenda de Salud y Justicia volverá a tener actividades destacadas. Lugones disertará desde las 9 en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS, mientras que Mahiques firmará a las 15 un convenio marco con la provincia de La Pampa sobre Trata de Personas.

Para el viernes 16, Sturzenegger tiene previsto participar como orador en la Cumbre Federal Logística, que se realizará a las 11 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Monteoliva supervisará los dispositivos de seguridad desplegados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV. La actividad se llevará adelante en un horario que todavía debe confirmarse.

Luis Caputo viajará a Tailandia por las reuniones del FMI y el Banco Mundial

Otro de los compromisos internacionales del Gobierno será la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM).

El funcionario estará en Bangkok, Tailandia, entre el 13 y el 17 de octubre, para participar de los encuentros que reúnen a representantes económicos y financieros de distintos países.

Así, la semana combinará reuniones políticas y actividades de gestión con una agenda internacional que tendrá como protagonistas a Milei, por su viaje a Washington, y a Caputo, por su participación en las reuniones de los organismos multilaterales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Gobierno
Notas relacionadas
Milei apuntó contra la oposición por los fondos para discapacidad: "No defienden derechos, defienden cajas"
"Toda la Argentina acompaña": las palabras de Milei al papa León XIV tras conocer el anuncio de su operación
El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II: ¿qué cambia y quiénes están excluidos?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar