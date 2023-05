Javier Milei le respondió a Alberto Fernández y confirmó a Villaruel como compañera de fórmula: "Es..."

En sus redes sociales, el legislador libertario rechazó las críticas del jefe de Estado y dijo que él "quiere hombre libres", mientras que el Gobierno "quiere esclavos".

"Alberto Fernández no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que sólo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres mientras ustedes quieren esclavos", resaltó Milei.

"Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas; quiere privatizar las calles de las ciudades; dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero; que dice que hay que derrumbar el Banco Central y dolarizar la economía", sostuvo Alberto Fernández.

En un acto en La Pampa, donde este domingo ganó el oficialismo provincial, el jefe de Estado agregó: "El imperio mediático hace lo imposible para mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante en la política argentina".

Javier Milei y Victoria Villarruel 2.webp Javier Milei en el recinto de Diputados junto a Victoria Villaruel, su flamante compañera de fórmula. (Foto: archivo)

Javier Milei es el primer candidato en confirmar su fórmula

Milei, en tanto, se refirió por primera vez en público a su decisión de llevar a Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta, información que se había dado a conocer la semana pasada.

“En primer lugar, porque es una persona brillante, íntegra. Además, somos amigos, trabajamos muy bien y eso es fundamental. En mi caso, el fuerte es la economía y en el caso de Victoria, su conocimiento en los temas de la seguridad y la defensa son impecables y pocas personas están a su altura”, resaltó el legislador.

En declaraciones televisivas, el economista dijo que Villarruel va a formar parte activa de su eventual Gobierno, al tiempo que detalló que tienen “dividido el Gabinete” entre los dos porque cada uno “tiene ventajas comparativas”.

“Eso hace que seamos más productivo y que se puedan encarar los temas de mejor manera”, afirmó Milei.