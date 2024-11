Javier Milei llega a EE.UU. para encontrarse con Donald Trump y profundizar las relaciones

“El gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos, y eso tiene implicancias comerciales y financieras”, expresó el mandatario argentino, que aterrizaría por la mañana (cerca del mediodía de la Argentina) en un vuelo privado en el aeropuerto internacional de Palm Beach.

milei trump4.jpg Este jueves, Javier Milei parte rumbo a Estados Unidos donde asistirá a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

“Nosotros creemos que, en estas condiciones, podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China. Estamos abriendo la economía”, señaló Milei ayer, en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Sí, me leyó perfectamente”, respondió luego al ser consultado sobre si buscaría un acuerdo de libre comercio con la primera potencia global, y añadió que otro objetivo será conseguir que la Argentina tenga mejores condiciones en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También dio nuevos detalles de su diálogo telefónico con Trump, el martes. “Fue una conversación muy agradable. Tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso conmigo cuando fui electo presidente. Tuvimos una conversación muy linda en ese momento, tuvimos un pequeño cruce cuando nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora [Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC] en Washington, y el otro día tuvimos un acuerdo de llamada para las 12.15 que duró 11 minutos”, contó el Presidente.

“Lo felicité por lo logrado. Le manifesté que hoy era un mundo mejor porque habían sido derrotados los wokes, por lo que era una excelente noticia para los Estados Unidos, Europa y la Argentina, y que yo me sentía más acompañado, porque cuando empecé a sostener esto le dije que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Él me dijo que no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a América y la Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Eso me hizo sentir muy honrado”, agregó Milei, que será el primer presidente que reciba Trump desde su triunfo electoral.

La agenda de Milei en Estados Unidos

La comitiva presidencial que desembarca en Florida también está integrada por el canciller Gerardo Werthein, exembajador en Washington que reemplazó hace una semana a la destituida Diana Mondino. El funcionario llegó este miércoles por la mañana a West Palm Beach, con parte del equipo de ceremonial de Casa Rosada, para ultimar los detalles de la visita a Mar-a-Lago, el fastuoso club de Trump que se ha convertido en el cuartel central donde se diagrama su nuevo gobierno.

Se prevé que el Presidente, junto con el resto de la comitiva, se aloje en el hotel The Ben en West Palm Beach, a 10 minutos en auto de la mansión del líder republicano, al otro lado de la laguna Lake Worth.

Milei está anunciado como uno de los oradores de una cumbre de inversores de la CPAC, que empieza este jueves y terminará el sábado. Es el único miembro externo al board de la Unión Conservadora Estadounidense (ACU, por sus siglas en inglés), encabezada por Matt Schlapp, que fue director de Estrategia Política de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush y que tiene estrechos lazos con Trump.

milei eeuu.avif La comitiva presidencial que desembarca en Florida también está integrada por el canciller Gerardo Werthein.

El jueves a la tarde hay un coctel exclusivo para 300 personas que son invitados especiales del presidente electo. Allí habrá un primer contacto con Trump.

Además de la cita informal con el próximo presidente de los Estados Unidos, Milei dialogará con Elon Musk, que tendrá un cargo clave en la administración republicana y se transformó en el principal consejero de Trump.

La llegada de Milei a Palm Beach, su séptimo viaje a Estados Unidos desde que es mandatario, se da además luego de la designación del empresario tecnológico Alec Oxenford como embajador argentino en Washington, en reemplazo de Werthein.

Javier Milei celebró la condena a Cristina Kirchner y destacó que su “Gobierno no interfiere con la Justicia”

En la cena de lanzamiento de la Fundación FARO, el Presidente habló tras el fallo de Casación Penal contra la exmandataria. Aseguró que su Gobierno “no interfiere con la Justicia” y que durante su gestión también se condenó a Irán. “Darle independencia al Poder Judicial sirve”, expresó.

“La Izquierda nos hizo creer que usar fondos públicos para hacer política está bien, tal cual hizo Kirchner con las AFJP. Nos robaron a sabiendas. Después vienen a decir que piensan en los jubilados, deben pensar en estafarlos. Pero bueno, hoy fue condenada por segunda vez”, agregó el Presidente.

milei discurso.avif

En otro momento del discurso, el mandatario dijo que el socialismo es un fenómeno “empobrecedor y asesino”. Algo similar se le escuchó decir cuando estaba subiendo al escenario: “Son semi humanos porque son zurdos”.

El Presidente también explicó que la oposición “no se banca” la gestión del Gobierno: “Saben que si esto sale bien se les terminó la mentira y no vuelven más”.

Además, acusó a la oposición de usar “una causa noble para esconder los curros de un conjunto de delincuentes”.