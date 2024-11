Javier Milei anticipó que buscará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos tras la victoria de Trump

Milei buscará avanzar en un acuerdo comercial de libre comercio con EEUU

Javier Milei dio estas declaraciones en una entrevista para Radio Rivadavia, donde expresó que "en estas condiciones nosotros podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos, de la misma manera que estamos avanzando con China".

"¿Usted está anunciando que va a buscar un acuerdo de libre comercio con EE.UU. más profundo?", preguntó la periodista Cristina Pérez, a lo que el jefe de Estado contestó: "Exactamente, sí, así es, me leyó perfecto".

javier milei telefono.jpg El presidente Javier Milei habló sobre su llamada con Donald Trump. (foto: archivo)

Además, Milei se mostró confiado con que la próxima gestión republicana ayudará a la Argentina en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Según indicó, “es de esperar” que la administración de Trump “nos apoye para seguir avanzando con el FMI”.

Sin embargo, reconoció que no habló del tema en la reciente comunicación telefónica que mantuvieron ambos “porque eso tiene otros carriles”, aunque “está claro que el presidente electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos”, insistió Milei.

La llamada entre Donald Trump y Javier Milei

Sobre la conversación telefónica con el mandatario electo de Estados Unidos, dijo que conversaron sobre "volver a hacer a América grande de nuevo". Milei señaló que el intercambio con Trump fue "muy agradable" y que duró "11 minutos".

"Hablamos de que hayan sido derrotados los wokes es una gran noticia para los Estados Unidos. Cuando yo planteé estas cosas estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Trump me dijo que me va a acompañar y que yo era su Presidente favorito. Me hizo sentir muy honrado", sostuvo.