Javier Milei participa del Foro Llao Llao ante empresarios en Bariloche: cómo será su agenda

El jefe de Estado después fue trasladado en helicóptero hasta el hotel Llao Llao, donde este viernes será el encargado de cerrar el foro. Según trascendió, se quedará hasta el sábado en la ciudad patagónica.

Entre los 120 invitados que participarán en esta edición se encuentran Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Matías Woloski (Auth0), Gastón Taratuta (Grupo Aleph), Carlos y Antonia Miguens (San Miguel), Andrea Pagani (Arcor), Verónica Andreani (Andreani), Martín Eurnekian, Alberto Arizu (Luigi Bosca), Sebastián de Montalembert (Grupo Peñaflor), Roberto Murchison, Emiliano Kargieman (Satellogic) y Máximo Cavazzani (Etermax).

También estarán presentes los mandatarios Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay).

Se esperan protestas contra Milei por su participación en el foro Llao Llao

controles-bariloche-foro-llao-llao.webp Fuerte operativo se seguridad en Bariloche por la presencia de Javier Milei (Foto: portal Río Negro).

A raíz de la llegada de Milei, se desplegó un intenso operativo de seguridad en la ciudad. En la Avenida Bustillo, kilómetro 8.500, Gendarmería Nacional instaló controles en vehículos de gran porte como camiones y colectivos de línea, verificando la cantidad de personas que se trasladan en cada unidad.

En rechazo de la visita del jefe de Estado, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores buscarán marchar al hotel Llao Llao.

La Asociación Trabajadores del Estado( ATE) Río Negro, que por la mañana realizaba medidas de fuerza, lanzó un comunicado.

“Declaramos al Presidente persona no grata. Tiene que saber que para los rionegrinos no es bienvenido. Además, no da la cara. Anda en helicóptero y viene para estar encerrado con la crema empresaria en un hotel”, apuntó el titular Rodolfo Aguiar.

"A partir de la visita del presidente Javier Milei a Bariloche, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya bloquea el aeropuerto de Bariloche y todos los caminos y accesos al Hotel Llao Llao, lugar donde el mandatario se reunirá con los empresarios más ricos del país a puertas cerradas", continuó el escrito.

ATE-LLAO-LLAO-MILEI-BARILOCHE AM.jpeg Manifestantes de ATE cortan el acceso al Llao LLao en Bariloche (Foto: ATE).

"Desde que asumió el Ejecutivo Nacional y hasta ahora, dejaron de ingresar más de 50.000 millones de pesos a la provincia. En este momento en la Argentina, existe una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias. Todos los impuestos coparticipables se caen porque se desploman las ventas, y los únicos que crecen son los impuestos que quedan en manos del Estado central”, completó Aguiar.

“La desidia de Milei no tiene límites. A los estatales que sirven al pueblo desde hace décadas los echa, y a (el vocero y reciente Secretario de la Presidencia) Manuel Adorni, que habla pavadas todas las mañanas, lo asciende a Secretario de Estado. El déficit cero es mentira", concluyó el escrito.

Qué es el foro Llao Llao en el que participará Javier Milei

Con otro nombre y un perfil más bajo, el Foro Llao Llao nació en 2012 mediante emprendedores y empresarios que celebraron la reapertura de la ciudad de Bariloche tras la erupción del Volcán Puyehue. El propósito era socializar fuera del ámbito rutinario y hallar puntos en común entre el empresariado, la política y los sectores sociales.

En 2016, el evento comenzó a llamarse oficialmente Foro Llao Llao, en la que suelen participar entre 70 y 100 empresarios en cada una, además de figuras de la política.

En ediciones pasadas, por ejemplo, estuvieron presentes Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Guzmán y Eduardo Wado De Pedro.