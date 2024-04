Jorge Fontevecchia y Perfil iniciarán 4 juicios contra Javier Milei

"Entre ellas, investigaciones sobre los plagios que realizó en distintos libros que firmó como propios, los vínculos esotéricos con personas y animales ya fallecidos, informaciones que daban cuenta de la existencia de denuncias que su espacio político había recibido por la supuesta venta de candidaturas o, simplemente, opiniones críticas sobre su violencia verbal o sobre aspectos de su gestión", añadieron.

Finalmente, a través de un comunicado, completaron: "La semana pasada, Milei reiteró en una entrevista con Alejandro Fantino, que Perfil ya había quebrado en el pasado, algo que nunca sucedió. De hecho, una empresa quebrada habría dejado de existir y en los últimos diez años lo que pasó fue exactamente lo contrario: Perfil se convirtió en una empresa multimedia con cuatro canales de televisión, dos radios, veinte sitios web, un diario y numerosas revistas".

Jorge Lanata confirmó que presentará dos demandas contra Javier Milei

El periodista Jorge Lanata confirmó que demandará hoy, de manera penal y civil, a Javier Milei, luego de que el presidente lo acusara de "recibir sobres".

“Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar (a la Justicia) y lo voy a discutir”, dijo este miércoles en Radio Rivadavia.

En la misma línea, el conductor aclaró: "No me interesa hacer la demanda. Si el Presidente se retractara, yo no haría nada. Pero bueno, veo difícil que el Presidente se retracte. No lo veo en su carácter".