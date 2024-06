Javier Milei respondió preguntas en las redes sociales: cuál es su banda, película y serie favorita

Cuál es la banda, película y serie favorita de Javier Milei

“Mejor canción para arrancar el día?”, le preguntaron, a lo que el mandatario respondió “Here comes the Sun”, de los Beatles. En tanto, dijo que tiene intenciones de ir al recital que dará Paul McCartney en el Estadio de River Plate el próximo 5 y 6 de octubre, aunque aseguró que “la mejor banda de rock" son los Rolling Stones.

En cuanto a lo musical, también halagó a Nino Bravo, Elvis Presley y a Luciano Pavarotti.

Para mí Los Rolling Stones... — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2024

El Presidente también contó que su serie favorita es Los Simpsons, específicamente “el capítulo en el que Homero se come el pez globo”.

YES — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2024

En otro momento de la conversación, Milei reveló cuál es su película preferida: "La mejor no tengo idea, la que a mí más me ha gustado es "Los crímenes de Oxford"... me gustan mucho las películas vinculadas a la matemática y a la lógica...".