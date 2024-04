Javier Milei viaja nuevamente a EE.UU. para presentar su idea libertaria ante inversores

También tendrá la oportunidad - si las agendas lo permiten - de reencontrarse con Kristalina Georgieva. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de ser reelecta para un nuevo período al frente de ese organismo.

Este viaje se suma a oportunidades anteriores en las que Javier Milei explicitó su mensaje especialmente económico para intentar solucionar la crisis argentina. Su visión de la economía mundial ya tuvo oportunidad de presentarla en el Foro de Davos, la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) y la Universidad Internacional de Florida (FIU).

A dónde se presentará Javier Milei

el presidente argentino será uno de los oradores de la conferencia global anual que organiza el Instituto Milken. Forma parte de una larga lista de participantes entre los que están:

: David Beckham, Greg Brown, CEO, de Motorola Solutions Inc.; Iván Duque, ex presidente colombiano; Kevin Rudd, ex primer ministro de Autralia; Jessica Sibley, CEO, TIME (revista que acaba de nombrr a Milei como uno de los 100 más influyentes en el mundo).

También habrá fucionarios de la Casa Blanca y especialmente, se destaca a Kristalina Georgieva, la titular del FMI.

La participación de Javier Milei

El programa oficial del encuentro lo destaca como uno de los participantes.

milei en el programa de la conferencia.jpg

En la reseña que se hace sobre el mandatario dice:

"Licenciado en Economía, Universidad de Belgrano, Argentina; dos Maestrías en Economía, Universidad Torcuato Di Tella y CEDES/IDES. Ex: Economista Jefe, Estudio Broda y Máxima AFJP; Economista Senior, HSBC, Argentina; Asesor del Gobierno Argentino, CIADI. Economista Jefe, Corporación América. B-20/G-20 Asesor y Miembro, Grupo de Política Económica, ICC/G-20. Liderar la división de Estudios Económicos, Fundación Acordar, think tank de alcance nacional. Desde hace más de 20 años, Catedrático Universitario de Macroeconomía, Economía del Crecimiento, Microeconomía y Matemáticas para Economistas. Ha escrito más de 50 artículos académicos.

Además, en la agenda oficial hay un momento destacado para la Argentina.

argentina en la conferencia de milei en LA.jpg

El lunes 6 de mayo, de 14.30 a 15.30 horas (Horario de Los Ángeles) habrá un foro para inversores globales dedicado a nuestro país y se advierte que será solo para invitados especiales.

Este foro global, de una fundación privada será una nueva oportunidad para que Milei vuelva a presentar sus definiciones y objetivos ante los inversores y dirigentes políticos y económicos en los Estados Unidos.