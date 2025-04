La curiosa explicación de Manuel Adorni sobre el incidente entre Santiago Caputo y un fotógrafo

Y agregó: "Había mucha gente y un poco de desorganización. Pero la intención de Santiago era ver cómo habían salido las fotos".

caputo-intimidacion.jpeg

Amioso, horas más temprano explicó: “El debate ayer tenía un formato y normas para los que nos podían acompañar; cada candidato podía elegir tres asesores o acompañantes. De esas tres personas, creí que Caputo era uno de los que me tenía que acompañar”.

En ese contexto, justificó el gesto del asesor sin cargo, que tiene una alta influencia en el gobierno de Javier Milei. “No sé cuál es el problema. Él estaba al lado mío. Uno le saca foto a otro y es amedrentamiento. El fotógrafo puede sacar fotos y los demás no. Es como que el periodista puede mentir pero nosotros no podemos contestar”, planteó el vocero en medio de las múltiples agresiones del Gobierno a la prensa.

Respecto al poder que tiene el asesor en la Casa Rosada, Adorni marcó en diálogo con el canal de streaming Bondi.: “Tiene poder como todos en nuestro ámbito y función. ¿Qué problema hay? Es la función del fotógrafo sacar fotos, yo soy híper respetuoso con los periodistas. Ayer se me tiraron encima, me empujaron, entiendo que puede pasar. Yo estoy más acostumbrado, quizás a él [por Caputo] no le gusta mucho convivir con esas situaciones y él le sacó una foto para saber quién era. ¿Qué tiene de malo?“.

Milei se pone al frente de la campaña con Adorni y avisa: "Tiempo de elegir"

El presidente Javier Milei se puso este miércoles al frente de la campaña electoral en apoyo a sus candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo. "Tiempo de elegir", posteó el presidente con una foto que lo muestra como protagonista del film de ciencia ficción "Matrix" con dos pastillas en sus manos: una roja y una celeste, en mensaje de clara confrontación entre el modelo libertario y el kirchnerismo.

En esa línea, Milei saldrá este miércoles por primera vez a la calle con sendas actividades proselitistas acompañando a su primer candidato a legislador en la Ciudad y vocero presidencial, Manuel Adorni. A las 12,30 ambos asisten a la EXPO EFI, donde el Presidente disertará en defensa del plan económico ante empresarios y será acompañado por quien considera "su voz en la Ciudad".

Por la tarde, a las 17, Milei y Adorni encabezan la primera caminata de campaña en la Comuna 8, barrio de Lugano, en un acto al que fueron convocados militantes de La Libertad Avanza en medio de un fuerte operativo de seguridad. El evento se desarrollará a la misma hora en que la CGT y organizaciones sociales se concentrarán en protesta por bajos salarios y jubilaciones en el Congreso.