Luis Caputo: "Van a seguir bajando los precios y la inflación va a colapsar"

Caputo sostuvo que el escenario económico actual ya no responde a las reglas tradicionales. “Algunos por las dudas subieron precios”, dijo, pero advirtió que eso ya no funciona: “Antes pagaba aumentar los precios. Ahora no paga y la mayoría tuvo que retrotraer. Hacés eso y te quedás afuera del mercado”.

Según el ministro, el país atraviesa un punto de inflexión: “Estamos en otra Argentina. Los precios pueden incluso bajar. No tiene sentido económico que haya inflación. La inflación va a colapsar. Es cuestión de tiempo”.

Qué más dijo Luis Caputo sobre el descenso de los precios

Caputo también se refirió al modelo económico que impulsa el Gobierno: “La baja del costo argentino no viene más por devaluaciones. Nosotros vamos a seguir bajando impuestos, desregulando y abrir la competencia. Y los privados tienen que volver a invertir”, aseguró.

Además, le pidió a los empresarios y analistas que cambien su visión estructural sobre el país: “Sáquense de la cabeza el chip de que la Argentina es lo mismo de siempre”.

"En las próximas dos semanas vamos a anunciar una medida que va sorprender a algunos, que va a fomentar el uso de los dólares. Queremos que la remonetización se materialice para que la economía siga creciendo", anticipó, por otro lado.

La edición 2025 de la Expo EFI y el Congreso Económico Argentino es la cita más importante a nivel nacional para la economía y las finanzas. Desde 2013, se ha convertido en cita obligada para empresarios, funcionarios y referentes del mercado.

“Camino a la estabilidad: claves para una Argentina previsible” es la consigna de la presente edición, que se llevará a cabo el martes 29 y miércoles 30 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.