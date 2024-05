La irónica respuesta del gobierno de Milei a Cristina Kirchner por sus críticas a la falta de gas

Ante esto, en conferencia de prensa de este jueves, Adorni retrucó: "Corre por cuenta de ella lo que dice. Ya le hemos explicado más de una vez los números, que son públicos. No tengo qué contestar porque no sé cuál es el sustento numérico que está utilizando para aseverar eso".

"Le pueden preguntar a ella en qué se basa para las afirmaciones que ha hecho y gustoso estoy, o estamos en el Gobierno, de poder explicar cualquier cuestión que genere dudas. Por supuesto que en la Secretaría de Energía le podrán dar detalles técnicos", cerró.

"El secretario de Energía, (Eduardo Rodríguez) Chirillo ha dado una magnífica explicación por redes sociales, es extensa, y a veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, que no le importa, y (eso) no suma nada porque hablarle a una pared es perder el tiempo", concluyó.

El mensaje completo de Cristina Kirchner contra Javier Milei por la falta de gas

Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal.

La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fé), está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de “no hay plata”, revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores.

Pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan. Por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión.

El Gobierno aseguró que no habrá más faltantes de gas en todo el país

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de la Nación, afirmó en la noche del miércoles que a partir de las 00.00 de este jueves “se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme”.

El funcionario remarcó que “a partir de hoy no habrá faltantes” en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Durante el miércoles más de 300 industrias y cientos de estaciones de servicios de GNC no tuvieron gas ni pudieron comercializarlo en distintas provincias. El faltante impactó de manera directa en provincias como Córdoba y Santa Fe. También en la ciudad de Buenos Aires la venta de GNC estuvo cercenada.