Impugnado: la Junta electoral de Juntos por el Cambio oficializó la lista de Jorge Macri y ahora resta que se expida la Justicia

En la resolución se adjudica a esta lista la letra B y se designa formalmente a su apoderado, su responsable económico-financiero y su responsable técnico de campaña.

Esta oficialización fue presentada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá un plazo hasta mañana a la medianoche para expedirse sobre su validez.

macri-aprobacion.jpg

La impugnación a Macri

El Partido Obrero impugnó el lunes la postulación de Jorge Macri al afirmar que no cumpliría con los requisitos de nacimiento o residencia mínima en el distrito para el cual se postula.

Por su parte, Jorge Macri dijo que "está tranquilo" y que los requerimientos legales para su precandidatura "se cumplen", por lo que responderá a la impugnación ante la Justicia.

"Está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad", remarcó el actual ministro de Gobierno porteño en declaraciones a Radio Continental.

Además, sostuvo que lleva "más de 41 años vividos" en la ciudad de Buenos Aires e insistió en que "está claro que los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta" para tratar de que no pueda ser candidato.

La presentación se formalizó ante el Tribunal Electoral de CABA y la Corte Suprema de Justicia, según informó en un comunicado Vanina Biasi, precandidata a jefa de Gobierno por el PO-MST en el Frente de Izquierda (FIT)

