La Justicia Electoral impulsa el "compromiso ético digital" para evitar desinformación y fake news en redes sociales

Jornada de capacitación para el buen uso de las redes sociales de cara a las elecciones del 26 de octubre. Participaron referentes plataformas digitales como Google, Meta, X y Tik-Tok, jueces y partidos políticos nacionales. ¿Se firmó el compromiso?

Los Jueces de la Cámara Nacional Electoral convocaron a la firma del Compromiso Ético Digital para evitar campañas de fake news y desinformación de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto CNE. 

La Cámara Nacional Electoral convocó a la firma de un Compromiso Ético Digital a jueces, partidos políticos nacionales y referentes de plataformas digitales para el buen uso de las redes sociales en las campañas electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Leé también Milei y Karina definen esta semana quiénes serán sus candidatos a diputados y senadores nacionales
Javier, Karina Milei y Santiago Caputo reunieron este lunes a la mesa chica del gobierno para definir candidaturas de cara a las elecciones del 26 de octubre. Foto: Archivo Casa rosada

En la jornada de “capacitación” sobre el buen uso de redes sociales en campañas electorales expusieron referentes de plataformas digitales Google, Meta, X y Tik-Tok, quienes brindaron tanto a los jueces como a los partidos políticos nacionales “mecanismos para contrarrestar la desinformación y preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales” durante las elecciones nacionales 2025.

¿Cómo se regula el buen uso de redes sociales en campañas electorales?

Según informó la Cámara Nacional Electoral en un comunicado, el “compromiso Ético Digital que tiene por objeto construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral y contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión entendida como un instrumento necesario para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública”.

Camara Nacional Electoral reunió a partidos politicos y referentes de google, Facebok, Tik Tok y X para evitaar fake news en las elecciones 2025. Foto CNE

El encuentro se llevó adelante este lunes a través de una jornada de capacitación, en el marco del encuentro con los jueces federales con competencia electoral, con los que se trató la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), cuestiones logísticas y organizativas.

En la jornada, los referentes de partidos políticos jueves federales electorales de las 24 jurisdicciones provinciales escucharon la capacitación sobre como detectar un mensaje que genere desinformación o se trate de una noticia o contenido falso que pueda perjudicar el proceso electoral y detallaron los mecanismos para denunciarlos.

En ese marco, la dirección Nacional Electoral, dependiente de la vicejefatura de Gabinete de interior, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, lanzó este mismo lunes la campaña de capacitación para el uso del nuevo sistema electoral de Boleta Única Papel que se utilizará por primera vez en las elecciones a diputados y senadores nacionales el 26 de octubre, dejando atrás la tradicional Lista Sábana.

Elecciones 2025 Cámara Nacional Electoral
