La Justicia Electoral impulsa el "compromiso ético digital" para evitar desinformación y fake news en redes sociales

En la jornada, los referentes de partidos políticos jueves federales electorales de las 24 jurisdicciones provinciales escucharon la capacitación sobre como detectar un mensaje que genere desinformación o se trate de una noticia o contenido falso que pueda perjudicar el proceso electoral y detallaron los mecanismos para denunciarlos.

En ese marco, la dirección Nacional Electoral, dependiente de la vicejefatura de Gabinete de interior, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, lanzó este mismo lunes la campaña de capacitación para el uso del nuevo sistema electoral de Boleta Única Papel que se utilizará por primera vez en las elecciones a diputados y senadores nacionales el 26 de octubre, dejando atrás la tradicional Lista Sábana.